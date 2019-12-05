"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа

Новости шоу бизнеса:После того, как инсайдеры западных СМИ рассказали о помолвке Киану Ривза с художницей Александрой Грант, пара страдает от внимания журналистов и общественности.

На днях избранница актера решила ответить на самый популярный вопрос в сети: "Почему она не красит седые волосы?"

Соответствующее сообщение 46-летняя Александра Грант разместила на инстаграм-странице. Она призналась, что видела реакцию журналистов и сети относительно ее имиджа. Многие хейтеры заявили, что избраннице Киану Ривза следует следить за своим видом, ведь теперь она стала публичным человеком. На все нападения художница решила откровенно отреагировать.

Александра Грант рассказала, что не намерена скрывать свою седину. Как оказалось, таким образом она пытается уберечь свое здоровье. По словам художницы, она поседела в 20 лет. С тех пор невеста Киану Ривза меняла довольно часто свой имидж, что повлияло на его самочувствие.

"Новость дня... Я поседела, когда мне было чуть больше, чем 20... И красила свои волосы в различные цвета, пока мой организм не начал реагировать на токсичные красители. В 30 я позволила себе остаться "блондинкой"... мне это нравится, и я поддерживаю тот факт, что каждая женщина должна выглядеть, как она хочет в любом возрасте. И если кто-то из них погибает из-за стандартов красоты, давайте поговорим о них", – написала Александра Грант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@grantalexandra) 4 Дек 2019 в 7:07 PST

Возлюбленная Киану Ривза показала подписчикам фрагмент статьи, в которой говорится, что окрашивание волос и химическая завивка могут вызвать рак молочной железы. Она добавила, что статистика просто поражает, поэтому каждой моднице стоит задуматься.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Голливудский актер Киану Ривз, который прославился благодаря фильмам "Матрица", ни разу не был женат. Но его история любви может с легкостью растрогать каждого.

С 1998 года Киану Ривз встречался со своей коллегой Дженнифер Сейм. Пара не хотела связывать себя узами брака, поэтому наслаждалась буднями в доме актера в Нью-Йорке. Однако в 2001 году звезда умерла в автокатастрофе, а за 2 года до трагедии Дженнифер Сейм потеряла ребенка. Двойное горе заставило Киану Ривза на время отказаться от всех ролей и начать вести жизнь отшельника.

На десятки лет актер избегал публичных выходов и не попадал в объективы папарацци с девушкой. Однако все изменилось в 2011 году. Именно тогда у актера начались отношения с Александрой Грант. Произошло это во время написания книги Ode to Happiness. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство. В начале 2018 года Киану Ривз пригласил женщину на ужин в Лос-Анджелесе и стал часто появляться с ней на публике. Недавно стало известно, что пара обручилась и готовится к скромной церемонии.