Скачать
Четверг, 05.12.2019
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа

"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:После того, как инсайдеры западных СМИ рассказали о помолвке Киану Ривза с художницей Александрой Грант, пара страдает от внимания журналистов и общественности.

На днях избранница актера решила ответить на самый популярный вопрос в сети: "Почему она не красит седые волосы?"

Соответствующее сообщение 46-летняя Александра Грант разместила на инстаграм-странице. Она призналась, что видела реакцию журналистов и сети относительно ее имиджа. Многие хейтеры заявили, что избраннице Киану Ривза следует следить за своим видом, ведь теперь она стала публичным человеком. На все нападения художница решила откровенно отреагировать.

Александра Грант рассказала, что не намерена скрывать свою седину. Как оказалось, таким образом она пытается уберечь свое здоровье. По словам художницы, она поседела в 20 лет. С тех пор невеста Киану Ривза меняла довольно часто свой имидж, что повлияло на его самочувствие.

"Новость дня... Я поседела, когда мне было чуть больше, чем 20... И красила свои волосы в различные цвета, пока мой организм не начал реагировать на токсичные красители. В 30 я позволила себе остаться "блондинкой"... мне это нравится, и я поддерживаю тот факт, что каждая женщина должна выглядеть, как она хочет в любом возрасте. И если кто-то из них погибает из-за стандартов красоты, давайте поговорим о них", – написала Александра Грант.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@grantalexandra)

Возлюбленная Киану Ривза показала подписчикам фрагмент статьи, в которой говорится, что окрашивание волос и химическая завивка могут вызвать рак молочной железы. Она добавила, что статистика просто поражает, поэтому каждой моднице стоит задуматься.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Голливудский актер Киану Ривз, который прославился благодаря фильмам "Матрица", ни разу не был женат. Но его история любви может с легкостью растрогать каждого.

Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

С 1998 года Киану Ривз встречался со своей коллегой Дженнифер Сейм. Пара не хотела связывать себя узами брака, поэтому наслаждалась буднями в доме актера в Нью-Йорке. Однако в 2001 году звезда умерла в автокатастрофе, а за 2 года до трагедии Дженнифер Сейм потеряла ребенка. Двойное горе заставило Киану Ривза на время отказаться от всех ролей и начать вести жизнь отшельника.

На десятки лет актер избегал публичных выходов и не попадал в объективы папарацци с девушкой. Однако все изменилось в 2011 году. Именно тогда у актера начались отношения с Александрой Грант. Произошло это во время написания книги Ode to Happiness. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство. В начале 2018 года Киану Ривз пригласил женщину на ужин в Лос-Анджелесе и стал часто появляться с ней на публике. Недавно стало известно, что пара обручилась и готовится к скромной церемонии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Замужество, Знаменитости, Киану Ривз, Актер, Торжество, Седые волосы, Александра Грант.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
02 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Штрафы за "евробляхи": в Раде приняли важное решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Железная Лиля&quot; получила &quot;Тюльпан прав человека&quot;
"Железная Лиля" получила "Тюльпан прав человека"
В Раде &quot;добавили&quot; еще одно пленарное заседание
В Раде "добавили" еще одно пленарное заседание
Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление
Яценюк сделал неоднозначное заявление
&quot;Я поседела, когда мне было за 20&quot;: невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь