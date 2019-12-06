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Пятница, 06.12.2019
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"Я просто устал молчать об этом": звезда "Алладина" пожаловался на безработицу

"Я просто устал молчать об этом": звезда "Алладина" пожаловался на безработицу
02:38 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Звезда "Аладдина" пожаловался на отсутствие работы.

Исполнитель главной роли в фильме "Аладдин" Мена Массуд пожаловался на отсутствие работы. Как рассказал он в интервью изданию The Daily Beast, грандиозный успех картины, собравшей в прокате более одного миллиарда долларов, не сказался на его востребованности как актера.

"Я просто устал молчать об этом. Я хочу, чтобы люди знали, что ваш путь вовсе не обязательно будет устлан розами, после того, как вы сниметесь в чем-то вроде "Аладдина". Должно быть, он заработал миллионы? Должно быть, у него теперь нет отбоя от различных предложений? Ничего этого нет. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел "Аладдин", - пожаловался он.

По словам Массуда, он не рассчитывает на ключевые роли в крупнобюджетных проектах, просто хочет получить хоть какую-то работу. "Могу я хотя бы пройти прослушивание? Я же не говорю о таких ролях, как, скажем, Бэтмен. Но можете вы просто дать мне шанс? Так что это не всегда то, что вы думаете", - добавил актер.

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Отметим, что до участия в проекте студии Walt Disney Мена Массуд снимался в основном в сериалах, в которых ему доставались роли второстепенных персонажей. Он также принимал участие в озвучивании видеоигр.

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Фильмы, Walt Disney, Аладдин, Мена Массуд.
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