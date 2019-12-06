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Робби Уильямс признался, как отделался от вредной привычки

Робби Уильямс признался, как отделался от вредной привычки
13:15 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Британский певец поделился со всеми радостной новостью.

Робби Уильямс курил большую часть своей жизни. Певец бросал сигареты перед рождением его первой дочери Теодоры, но спустя время снова закурил.

В интервью для подкаста The Weight Watchers Wellness that Works Уильямс сказал, что у него всегда была проблема лишнего веса, с которой он неустанно боролся. И настал момент ясности, когда Робби осознал, что из-за курения может умереть раньше времени.

Когда я курю, я наполовину человек — наполовину дым. Однажды жена сказала, что я должен бросить. Первого января. Дело было в мае, мне казалось, что это хорошая идея. Я понял, что не хочу рано умереть. Потом наступил ноябрь, и я вспомнил, что обещал сделать первого января. И вот наступил январь, и курение для меня прекратилось. Я пошел заниматься боксом и почувствовал, как это все полезно для ума. И мне нравится быть отцом и мужем и любить своих «блюстителей здоровья», — поделился Уильямс. 

 
 
 
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Had so much fun being interviewed by these kids x @noisey @viceuk

Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)

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В следующем году Робби празднует 10-летнюю годовщину со своей женой Айдой Филд. Пара собирается отметить радостное событие в родном английском городе Сток-он-Трент.

Мы хотим снять клуб. Хочу, чтобы был сыр с ананасами на палочке и какая-нибудь тяжелая еда, вроде пасты, — поделился певец.

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Все по теме:

Курение, Робби Уильямс, Вредные привычки, Артист, Певец, Как бросить курить?, Британский певец.
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