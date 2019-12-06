Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Новости шоу бизнеса:Поклонники прониклись настроением актрисы и тоже решили окунуться в воспоминания.

Снимок Лохан опубликовала в своем Instagram. 13 лет назад они с Мерил украсили обложку журнала W. Тот год запомнился фанатам еще и благодаря выходу фильма "Компаньоны", в котором актрисы снялись вместе.

Старые добрые времена, — написала Линдси. На фото Лохан и Стрип правда выглядят потрясающе: они обе одеты в черные наряды и стоят лицом к лицу. Кстати, Линдси утверждает, что поза актрис была именно ее задумкой.

Поклонники сделали комплименты Лохан и Стрип, однако многие решили не скрывать своих эмоций и сказать Линдси о том, что они не меньше скучают по актрисе из тех времен. "Пожалуйста, вернись в то время, Линдси. Твои фанаты хотят снова увидеть, как ты сияешь", — отметила одна из подписчиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Good old times’ Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 5 Дек 2019 в 6:45 PST

В 2006 году в интервью изданию актриса призналась, что она мечтает о карьере, похожей на творческий путь Мерил.

Я хочу, чтобы люди знали меня благодаря той работе, которую я делаю, а не из-за этого образа тусовщицы, который отвратителен и несправедлив, ведь я так много работаю, — говорила она. По словам Линдси, возможно, однажды кто-то вдохновился бы ее карьерой и захотел бы сделать обложку именно с ней.