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Пятница, 06.12.2019
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Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
13:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Поклонники прониклись настроением актрисы и тоже решили окунуться в воспоминания.

Снимок Лохан опубликовала в своем Instagram. 13 лет назад они с Мерил украсили обложку журнала W. Тот год запомнился фанатам еще и благодаря выходу фильма "Компаньоны", в котором актрисы снялись вместе.

Старые добрые времена, — написала Линдси. На фото Лохан и Стрип правда выглядят потрясающе: они обе одеты в черные наряды и стоят лицом к лицу. Кстати, Линдси утверждает, что поза актрис была именно ее задумкой.

Поклонники сделали комплименты Лохан и Стрип, однако многие решили не скрывать своих эмоций и сказать Линдси о том, что они не меньше скучают по актрисе из тех времен. "Пожалуйста, вернись в то время, Линдси. Твои фанаты хотят снова увидеть, как ты сияешь", — отметила одна из подписчиц. 

 
 
 
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Good old times’

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

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В 2006 году в интервью изданию актриса призналась, что она мечтает о карьере, похожей на творческий путь Мерил.

Я хочу, чтобы люди знали меня благодаря той работе, которую я делаю, а не из-за этого образа тусовщицы, который отвратителен и несправедлив, ведь я так много работаю, — говорила она. По словам Линдси, возможно, однажды кто-то вдохновился бы ее карьерой и захотел бы сделать обложку именно с ней.

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Все по теме:

Знаменитости, Мэрил Стрип, Линдси Лохан, Архивные фото.
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