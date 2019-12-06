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Стелла Маккартни появилась на обложке Vogue с детьми (Фото)

Стелла Маккартни появилась на обложке Vogue с детьми (Фото)
19:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Английская модельер снялась в фотосессии вместе со своими четырьмя детьми – двумя дочерьми и сыновьями.

Они надели наряды от модного дома Stella McCartney. Звезда рассказала Vogue о тонкостях материнства, которое ей удается совмещать с работой в индустрии моды.

Стелла Маккартни – дочь участника группы "The Beatles" Пола Маккартни и фотографа и активистки за права животных Линды Маккартни. Она стала лицом январского выпуска американского глянца Vogue. Напарниками для этой потрясающей съемки были дочери и сыновья многодетной мамочки: 13-летняя Бейли и 9-летняя Рейли, 14-летний Миллер и 11-летним Бекетт.

На официальной странице в Инстаграм знаменитость поделилась закулисьем съемок. Автором фотографий стала одна из самых востребованных в мире фотографов-портретистов американка Анни Лейбовиц. Стелла Маккартни выразила благодарность известной мастерице, чьи работы потрясли мир.

"Невероятная честь позировать для этой фантастической женщины", – призналась модельер в своем инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Stella McCartney (@stellamccartney)

Для издания Vogue Стелла Маккартни также рассказала, как ей удается совмещать воспитание четверых детей с успешной карьерой дизайнера.

 
 
 
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Публикация от  (@stellamccartney)

"Когда у тебя есть работа и дети... Ты видишь их редко, и тебе нужно просыпаться очень рано, чтобы побыть с ними в этот момент. Потом я пытаюсь выполнить несколько спортивных упражнений и только тогда собираюсь на работу. И, возвращаясь домой, нужно вновь радостно вернуться к роли матери", – поделилась знаменитость.

 
 
 
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Публикация от  (@voguemagazine)

На выходных семья старается выехать за город в свое имение в Глостершир, чтобы насладиться спокойствием и природой юго-западной Англии. Модельер, как и ее муж издатель Алашдгер Уиллис отдает предпочтение живописным пейзажам. Она отмечает, что была экологически сознательной с самого детства. Возможно, именно поэтому гениальная Анни Лейбовиц выбрала для семейной съемки такие цветущие пейзажи.

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Сознание Стеллы Маккартни в отношении к природе ярко воплощено в ее модных коллекциях. Она не использует мех и кожу и была приятно поражена тем, что другие лидеры в индустрии стиля приняли это как норму.

Дизайнер с бунтарским характером борется со стереотипами в фэшн-мире. Она выступает против нереалистичных стандартов красоты и безупречности.

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Vogue, Знаменитости, Стелла Маккартни, Английская модельер.
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