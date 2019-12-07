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Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
15:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Во время разговора с журналистами певица рассказала, почему в ее творчестве сейчас так много мужчин.

По словам звезды, каждая девушка только в статусе невесты может без зазрения совести рассматривать других мужчин. Однако все поклонники развеются, а сердце покажет путь только к одному.

После премьеры песни "Покохала", которая только подкрепила признание в чувствах к любимому, не утихает внимание к личной жизни Натальи Могилевской. Недавно она выступала в рамках записи концертной новогодней программы "Привет, 20-е", премьера которой состоится вечером 31 декабря на телеканале "Украина". С журналистами она поделилась пикантными деталями и намекнула на статус невесты.

Свое выступление с песней "Покохала" звезда сравнила с необъятной стихией океана. В ее танцевальных номерах в последнее время принимают участие только парни. Наталья Могилевская нашла обоснование такому решению.

Единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин – это состояние невесты. До этого нельзя – еще рано, а после этого уже поздно – ты замужем. И вот в состоянии невесты или на Масленицу, или на Ивана Купала ты законно можешь рассматривать и говорить: мне нравится или нет, ты даже можешь выбирать. Это время, когда можно поцеловаться в щечку, рассказывать о своих ценностях. И, наверное, в этом такая идея – рассматривать разных мужчин, чтобы выбрать одного, – призналась народная артистка Украины.

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Предполагают, что человеком, который осчастливил и вдохновил певицу стал ландшафтный дизайнер и музыкант Влад Кацюба. Он часто появляется в инстаграм-историях знаменитости и даже стал главным героем ее клипа на песню "Покохала".

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Невеста, Наталья Могилевская, Певица.
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