"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)

Новости шоу бизнеса:В таблоидах периодически появляются материалы о вражде между двумя важными девушками в жизни Джастина Бибера.

Хейли, супруга певца, решила самостоятельно расставить точки над i в этом противостоянии. А было ли оно вообще?

Тема отношений бывшей и нынешней возлюбленных Джастина Бибера часто муссируется в СМИ. Якобы его супруга Хейли терпеть не может Селену Гомес, а та платит ей той же монетой. В каждом новом поступке девушек вездесущие журналисты (да и поклонники тоже) замечали какой-то подтекст. Если Селена выпускает новую песню о нездоровых отношениях — она точно имела в виду Джастина. Если Хейли надевает куртку с надписью "жена" — она делает это, чтобы позлить Гомес.

Несмотря на то, что и Хейли, и Селена периодически постили неоднозначные послания в свои инстаграм-истории (откуда они, конечно же, исчезали, но Сеть все помнит), в открытую конфронтацию девушки не вступали. Их упорно пытались стравить, но они не спешили вцепляться друг другу в волосы и доставлять многотысячной аудитории удовольствие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@haileybieber) 8 Окт 2019 в 8:25 PDT

В конце концов, видимо, устав от разросшейся до каких-то немыслимых пределов надуманной драмы, Хейли недавно прокомментировала ситуацию британскому Vogue:

"Я думаю, социальные сети — это прекрасная почва для токсичности. Люди искусственно создают скандалы между женщинами и пытаются стравить их. Мне кажется, это нужно остановить. Давайте избавимся от надуманных войн и не будем давать людям повода создать скандал на пустом месте".

Несмотря на то, что супруга Бибера не называла имен, несложно было догадаться, с кем ее пытаются столкнуть. Речь шла именно о Селене Гомес. Кстати, в последнее время Хейли начала периодически лайкать посты экс-возлюбленной мужа в Инстаграме. Интересно, как отреагирует Джастин, если узнает, что его супруга и бывшая девушка могут подружиться?