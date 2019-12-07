Скачать
Суббота, 07.12.2019
"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции
"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)

"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)

"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
21:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В таблоидах периодически появляются материалы о вражде между двумя важными девушками в жизни Джастина Бибера.

Хейли, супруга певца, решила самостоятельно расставить точки над i в этом противостоянии. А было ли оно вообще?

Тема отношений бывшей и нынешней возлюбленных Джастина Бибера часто муссируется в СМИ. Якобы его супруга Хейли терпеть не может Селену Гомес, а та платит ей той же монетой. В каждом новом поступке девушек вездесущие журналисты (да и поклонники тоже) замечали какой-то подтекст. Если Селена выпускает новую песню о нездоровых отношениях — она точно имела в виду Джастина. Если Хейли надевает куртку с надписью "жена" — она делает это, чтобы позлить Гомес.

Несмотря на то, что и Хейли, и Селена периодически постили неоднозначные послания в свои инстаграм-истории (откуда они, конечно же, исчезали, но Сеть все помнит), в открытую конфронтацию девушки не вступали. Их упорно пытались стравить, но они не спешили вцепляться друг другу в волосы и доставлять многотысячной аудитории удовольствие.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@haileybieber)  

В конце концов, видимо, устав от разросшейся до каких-то немыслимых пределов надуманной драмы, Хейли недавно прокомментировала ситуацию британскому Vogue:

Кайли Дженнер поделилась тем, как проводит отпуск на горнолыжном курорте (Фото, Видео)

"Я думаю, социальные сети — это прекрасная почва для токсичности. Люди искусственно создают скандалы между женщинами и пытаются стравить их. Мне кажется, это нужно остановить. Давайте избавимся от надуманных войн и не будем давать людям повода создать скандал на пустом месте".

Несмотря на то, что супруга Бибера не называла имен, несложно было догадаться, с кем ее пытаются столкнуть. Речь шла именно о Селене Гомес. Кстати, в последнее время Хейли начала периодически лайкать посты экс-возлюбленной мужа в Инстаграме. Интересно, как отреагирует Джастин, если узнает, что его супруга и бывшая девушка могут подружиться?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Модель, Джастин Бибер, Знаменитости, Певец, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
02 Ученые создали новый источник зеленой энергии
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
05 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
&quot;Не будем создать скандал на пустом месте&quot;: Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь