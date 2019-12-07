Скачать
Суббота, 07.12.2019
Лайчак о выборах в ОРДЛО: Украина должна иметь доступ к любому месту на своей территории
Лайчак о выборах в ОРДЛО: Украина должна иметь доступ к любому месту на своей территории
Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших
Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Кайли Дженнер поделилась тем, как проводит отпуск на горнолыжном курорте (Фото, Видео)

Кайли Дженнер поделилась тем, как проводит отпуск на горнолыжном курорте (Фото, Видео)
19:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в компании годовалой дочери и друзей отправилась покорять снежные склоны.

Знаменитость показала поклонникам в сети то, как уверенно катается ее девочка Сторми на сноуборде.

Видео со Сторми, которой уже в феврале исполнится два года, Кайли опубликовала на своей странице в инстаграме. Дочь миллиардерши в белоснежном костюме, розовом шлеме с буквой "К" и в очках катается на сноуборде.

"Да, молодец девочка, ты классная, детка!" – говорит в коротком ролике звездная мама своей дочери.

В первом ролике девочке помогают держаться на доске, а на втором Сторми сама спускается с горы в руки инструктора. Что интересно, дочь Кайли Дженнер выглядит очень спокойно, сосредоточенно и уверенно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@kyliejenner)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@kyliejenner)

"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена

Также Кайли Дженнер во время отдыха в горах устроила горячую фотосессию в обтягивающем термобелье с манжетами и теплым воротником из коллекции Chanel.

Напомним, что 22-летную модель и суперуспешную бизнес-леди, засняли на выходных в компании ее бывшего бойфренда и отца ее дочки - Скотта Трэвиса. Причем, в тот момент, когда репортеры подловили их вместе, девочки нигде поблизости видно не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Видео, Дочь, Знаменитость, Кайли Дженнер, Американская модель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone
В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь