Кайли Дженнер поделилась тем, как проводит отпуск на горнолыжном курорте (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер в компании годовалой дочери и друзей отправилась покорять снежные склоны.

Знаменитость показала поклонникам в сети то, как уверенно катается ее девочка Сторми на сноуборде.

Видео со Сторми, которой уже в феврале исполнится два года, Кайли опубликовала на своей странице в инстаграме. Дочь миллиардерши в белоснежном костюме, розовом шлеме с буквой "К" и в очках катается на сноуборде.

"Да, молодец девочка, ты классная, детка!" – говорит в коротком ролике звездная мама своей дочери.

В первом ролике девочке помогают держаться на доске, а на втором Сторми сама спускается с горы в руки инструктора. Что интересно, дочь Кайли Дженнер выглядит очень спокойно, сосредоточенно и уверенно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kyliejenner) 6 Дек 2019 в 11:22 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kyliejenner) 6 Дек 2019 в 11:13 PST

Также Кайли Дженнер во время отдыха в горах устроила горячую фотосессию в обтягивающем термобелье с манжетами и теплым воротником из коллекции Chanel.

Напомним, что 22-летную модель и суперуспешную бизнес-леди, засняли на выходных в компании ее бывшего бойфренда и отца ее дочки - Скотта Трэвиса. Причем, в тот момент, когда репортеры подловили их вместе, девочки нигде поблизости видно не было.