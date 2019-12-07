Новости шоу бизнеса:Илон Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес британского дайвера.

Жюри присяжных пришло к выводу, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск не опорочил британского спелеолога-дайвера Вернона Ансуорта, который в 2018 году помогал спасать тайских школьников, оказавшихся в ловушке в пещере, проход к которой был затоплен водой. Тогда Маск в "Твиттере" назвал его "pedo guy".

Присяжные окружного суда в Лос-Анджелесе вынесли свой вердикт по делу о клевете на четвертый день судебного разбирательства, передает Би-би-си. В жюри было пять женщин и трое мужчин. 64-летний Ансуорт требовал в качестве компенсации $190 млн, утверждая, что твит Маска нанес ущерб его репутации. Использованное бизнесменом выражение - его можно перевести как педофил - он счел клеветой. В июне 2018 года они публично поспорили о спасении 12 школьников, оказавшихся запертыми в пещере в Таиланде.

48-летний Маск во время перепалки в "Твиттере" назвал Ансуорта педофилом ("pedo guy"). Позднее твит был удален, Маск извинился, но Ансуорт все равно подал на него иск за клевету. Ансуорт принимал участие в спасении детей. Тогда в пещерном комплексе Тхам Луанг застряли 12 местных школьников и их футбольный тренер.

Они провели без света две недели, после чего были эвакуированы командой аквалангистов, в которой был и Ансуорт. Тогда же Ансуорт прокомментировал предложение Маска отправить на помощь застрявшим детям специально построенную мини-субмарину, которую построили инженеры его компаний. Оказалось, что спасателям это устройство не пригодилось, и Ансуорт назвал этот поступок "пиар-трюком". Более того, он сказал, что Маск может засунуть свою подлодку "туда, где болит" ("stick where it hurts"). Далее они обменялись твитами, и в этой перепалке Маск назвал дайвера "pedo guy".

В суде бизнесмен говорил, что сделал это, защищаясь от нападок Ансуорта - "ошибочных и оскорбительных". "На оскорбление я ответил оскорблением", - заявил Маск, признав, что его слова были ничем не оправданным выпадом по отношению к "благонамеренной попытке оказать помощь детям". Бизнесмен также призвал не воспринимать его слова буквально. "Я полагаю, что он не предлагал мне заняться сексом с подлодкой, - пошутил Маск. - Так и я не имел в виду буквально, что он педофил".

В Южной Африке, где он вырос, эти слова довольно часто употребляются во время ссор и означают "мерзкий старикашка" ("creepy old man"), объяснял Маск в суде на этой неделе: "Это выражение используют, чтобы оскорбить человека, его внешность и поведение, а не для того, чтобы обвинить в педофилии". После вердикта присяжных глава SpaceX и Tesla заявил журналистам: "Моя вера в человечество восстановлена".

Адвокат дайвера Лин Вуд заявил, что они покидают суд с высоко поднятой головой, хотя вердикт присяжных нельзя назвать хорошим решением для общества. "Это сигнал, что вы можете выдвинуть любое обвинение, какое только захотите, как бы мерзко оно не звучало и каким бы неправдоподобным оно ни было. И это сойдет с рук", - возмущался адвокат. На суде он называл Маска "хулиганом-миллиардером" и говорил, что скромная жизнь его клиента была омрачена этим скандалом.

Сам Ансуорт сказал, что уважает решение жюри, хотя все пошло не так, как он ожидал. Присяжным потребовалось меньше часа, чтобы вынести единогласный вердикт после четырехдневного судебного разбирательства. В суде Маск говорил, что принял Ансуорта за "случайного парня", не имеющего отношения к спасательной операции, и тем более не ожидал, что твит со словами "pedo guy" будет будет воспринят буквально. В суде бизнесмен еще раз извинился за этот твит.