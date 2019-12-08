Потрясающие эксперименты: Настя Каменских сменила имидж (Фото)

Неожиданные снимки жена продюсера Потапа опубликовала на своей странице в инстаграме. Настя Каменских в новом выпуске музыкального шоу появилась в горячем total red образе.
Исполнительница хита Elefante очаровала поклонников роскошным красным платьем из экокожи и глубоким декольте, которое дополнила париком в тон. В подписи звезда поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им новый look.
"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала Каменских.
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Друзі, дивитесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb Сьогодні у нас ефір, присвячений 90м та 2000м Цей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви! Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?
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Среди комментаторов на странице Каменских был также ее муж Потап, который прислал любимой "эмоджи" в виде красных сердец. Поклонники написали немало комплиментов: "Шикарная всегда", "Очень красивая", "Вау", "Невероятный образ, лучше Поляковой".