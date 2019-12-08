Потрясающие эксперименты: Настя Каменских сменила имидж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная певица Настя Каменских потрясла необычным экспериментом с имиджем, который был подготовлен стилистами музыкального шоу "Х-фактор".

Неожиданные снимки жена продюсера Потапа опубликовала на своей странице в инстаграме. Настя Каменских в новом выпуске музыкального шоу появилась в горячем total red образе.

Исполнительница хита Elefante очаровала поклонников роскошным красным платьем из экокожи и глубоким декольте, которое дополнила париком в тон. В подписи звезда поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им новый look.

"Сегодня у нас эфир, посвященный девяностым и двухтысячных. Этот сезон очень сильный. Каждый участник особый и неповторимый", - написала Каменских.

Среди комментаторов на странице Каменских был также ее муж Потап, который прислал любимой "эмоджи" в виде красных сердец. Поклонники написали немало комплиментов: "Шикарная всегда", "Очень красивая", "Вау", "Невероятный образ, лучше Поляковой".