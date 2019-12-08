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Это круто, но не на показ: Даша Квиткова показала, как начинается идеальное утро

Это круто, но не на показ: Даша Квиткова показала, как начинается идеальное утро
09:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Избранница Никиты Добринына показала, как начинается ее идеальное утро с любимым.

Девушка опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное видео, на котором она и Никита Добрынин танцуют утром. Из всей одежды на влюбленных есть только нижнее белье.

В коротком ролике участники шоу "Холостяк" чувственно касаются друг друга. Видео было снято в одном из отелей в городе Шарм-эш-Шейх, где отдыхает пара.

"Стараемся, чтобы наше утро не обходилось без танцев и классной музыки. А с чего начинается ваше утро?" – написала в подписи Квиткова.

 
 
 
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Стараемся, чтобы наше утро не обходилось без танцев и классной музыки А с чего начинается ваше утро?

Публикация от Daria Kvitkova  (@kvittkova)

Но не все подписчики положительно отреагировали на горячее видео влюбленных. Один из пользователей написал: "Это круто... но не на показ, это такое личное и интимное... уже и голыми можно тогда танцевать. Лучше оставить для архива домашнего, просматривать и кайфовать". Комментарий лайкнули около 500 человек, которые согласились с этим мнением.

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Никита и Даша решили ответить на это, заявив, что на личной странице они могут публиковать любой контент, а "фолловерам" решать, смотреть ли на это.

"Для архива домашнего у нас есть видео и фото намного горячее, а это так... побаловались", – написала Квиткова.

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Холостяк, Телеведущий, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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