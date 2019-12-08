Белла Хадид потрясла стильным нарядом на благотворительном вечере

Новости шоу бизнеса:Известная модель выбрала для светского выхода платье из коллекции украинского дизайнера.

Супермодель Белла Хадид стала гостьей благотворительного вечера Core x Let Love Rule Benefit, который прошел 5 декабря в рамках выставки Art Basel Miami.

Для публичного выхода мировая знаменитость выбрала платье из коллекции украинского дизайнера Светланы Бевзы, стоимостью 660 евро.

Черное шелковое платье соблазнительно обнажило спину супермодели и подчеркнуло стройные ноги игривым разрезом на ноге. Белла дополнила стильный look сумкой с перьями и лодочками с прозрачными вставками.

Добавим, что украинские бренды становятся все популярнее среди звезд не только в Украине. К примеру, в наряде от Bevza раньше выходила Дакота Джонсон для красной дорожки кинофестиваля в Марракеше.