Просто космос: Алла Костромичева похвасталась шикарной фигурой (Фото)

Памуккале популярен в Турции благодаря своим термальными источникам, которые находятся на террасах из белого известняка. В этом городе участницы проекта "Топ-модели по-украински" снимались для рекламы на 15-й неделе модельного телешоу.
Алла Костромичева также стала звездой эффектной фотосессии в черном спортивном белье и поделилась впечатлением от уникального места.
"На Земле таких мест мало. Сначала оно создает впечатление о снеге, когда он на самом деле кипит горячим. Турецкий народ называет его "хлопковой горой", но это просто белая глина, образованная водой и ветром", – написала модель в подписи и с юмором добавила, что девушки позировали в шубах, когда она без.
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Пока девочки позировали в шубах, я позировала без )) вот такая рассветно-закатная ситуация. Благо гроза всех туристов распугала... There are only few places like that on Earth. At first it gives you impression of snow, when it is actually boiling hot outside. Turkish people call it “cotton mountain” , but it is just white clay formed by water and wind.
Добавим, в последнем эпизоде украинское модельное шоу покинула Дарья Герасимчук.
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Это любовь! @odaarkaa спасибо тебе за твою искренность, юмор, откровенность и самобытность! «Несварюнькайтесь» - навсегда со мной! Ты прекрасна!
"К сожалению, на этой неделе проект покидает Дарья Герасимчук. Она устала, и это видно по ее работе. До этого Дарья была собранной и сообразительной. А в Турции она сдалась", – заявила Костромичева.