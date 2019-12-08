Просто космос: Алла Костромичева похвасталась шикарной фигурой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая украинская модель Алла Костромичева показала поклонникам в социальных сетях потрясающие снимки в курортном турецком городе Памуккале.

Памуккале популярен в Турции благодаря своим термальными источникам, которые находятся на террасах из белого известняка. В этом городе участницы проекта "Топ-модели по-украински" снимались для рекламы на 15-й неделе модельного телешоу.

Алла Костромичева также стала звездой эффектной фотосессии в черном спортивном белье и поделилась впечатлением от уникального места.

"На Земле таких мест мало. Сначала оно создает впечатление о снеге, когда он на самом деле кипит горячим. Турецкий народ называет его "хлопковой горой", но это просто белая глина, образованная водой и ветром", – написала модель в подписи и с юмором добавила, что девушки позировали в шубах, когда она без.

Добавим, в последнем эпизоде украинское модельное шоу покинула Дарья Герасимчук.

"К сожалению, на этой неделе проект покидает Дарья Герасимчук. Она устала, и это видно по ее работе. До этого Дарья была собранной и сообразительной. А в Турции она сдалась", – заявила Костромичева.