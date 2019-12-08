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Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
15:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Праздничная вечеринку, которая должна была состояться 18 декабря, отменили, вероятно из-за новых подробностей секс-скандала, в котором замешан отец Беатрис.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Человек не принадлежит к аристократическому кругу, но является представителем британской элиты. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии.

Пара уже запланировала свадьбу в 2020 году. Однако этому грандиозному торжеству должна предшествовать вечеринка в честь помолвки пары. Недавно королевская семья определилась с датой – 18 декабря. Мероприятие планировали провести в элитном гостинично-ресторанном комплексе Chiltern Firehouse в Лондоне. На торжество пара пригласила немало звездных гостей.

Прото недавно в СМИ появилась информация о том, что празднование приходится отменить. Принцесса Беатрис и Эдуардо Мапелли Моцци решили воздержаться от громких вечеринок в то время, когда скандальная репутация герцога Йоркского лишь растет, а внимание прессы к его персоне стремительно набирает обороты.

На это ответственное решение принцессу Беатрис уговорили ее друзья. Они предполагают, что все внимание папарацци будет приковано вовсе не к счастливым влюбленным. Предварительно герцог Йоркский заявил, что откажется от приглашения на праздник своей дочери, чтобы не подвергать королевскую семью очередному скандал.

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Предполагают, что молодожены все же планируют провести вечеринку в честь помолвки, но ее дата отныне не приобретет огласку и останется в секрете.

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Скандал, Вечеринка, Помолвка, Королевская семья, Принцесса Беатрис.
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