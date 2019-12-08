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Ким Кардашьян устроила лучший день рождения для своего сына в стиле парка Юрского периода (Фото, Видео)

Ким Кардашьян устроила лучший день рождения для своего сына в стиле парка Юрского периода (Фото, Видео)
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В четверг, 5 декабря, сыну многодетной мамы исполнилось 4 года. Однако подготовка к масштабному празднованию затянулась, поэтому вечеринку перенесли на два дня.

Чтобы поразить детей, на заднем дворе дома установили скульптуры динозавров, тропические лианы и спрятали настоящие сокровища.

Звездная мама никогда не оставит детей без внимания и подарков. Чтобы обеспечить праздник для сына Сэйнта, Ким Кардашьян воспроизвела сцены из мультика про парк Юрского периода. Для подготовки детской вечеринки Ким Кардашьян потратила несколько дней и даже не уложилась в необходимые сроки. Поэтому праздник удалось провести лишь вчера, 7 декабря.

На празднике все было реалистичным: огромные динозавры, деревья из тропических лесов, густой туман, стелился по земле. Праздничный стол также отвечал тематике торжества – сладости, оформленные под яйца рептилий, и торт, украшенный разноцветными драже. Ким Кардашян тщательно позаботилась о развлечениях: дети могли создать собственных динозавров в имитированной научной лаборатории.

 
 
 
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Публикация от  (@robkardashianrak)

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Четырехлетний Сэйнт сам мог превратиться в динозавра, надев правдоподобную маску. Таким видом он напугал своих младших сестер.

На празднике были дети Ким Чикаго, Норт, Псалм и дочь Хлои Кардашьян Тру. Несмотря на восторженные возгласы детей, кропотливая подготовка не была напрасной, они остались в восторге.

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