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Какую сумму обязан платить Оуэн Уилсон на воспитание дочери, которую никогда не видел (Фото)

Какую сумму обязан платить Оуэн Уилсон на воспитание дочери, которую никогда не видел (Фото)
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Около года назад американский актер в третий раз стал отцом. Его подруга Варуне родила звезде дочь Лайлу.

Хоть отцовство Оуэн Уилсон отрицал, настаивая на официальном установлении генетических связей, однако сейчас добросовестно платит алименты. Сумма составляет 25 тысяч долларов в месяц.

51-летний актер, который славится отсутствием стабильности в личной жизни, в прошлом году потряс поклонников. Его близкая подруга Варуне Вонгсвbрата родила ему дочь. Несмотря на роман, который длился более четырех лет, Оуэн Уилсон отказался от малышки. Только после теста ДНК он согласился признать, что женщина была беременна от него.

Таким заявлением экс-бойфренда была шокирована 30-летняя Варуне. Оуэн Уилсон ни разу не наведывался к маленькой Лайли, которая растет настоящей копией звездного папы. Варуне даже пришлось через суд требовать уплаты алиментов на воспитание ребенка. 

 
 
 
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Судебным решением женщине удалось обязать состоятельного актера обеспечивать воспитание дочери. Оуэн Уилсон также согласился добавить свою дочку к медицинской страховке, предоставленной Гильдией актеров. Как оказалось, иск Варуне подала еще беременной, за пять месяцев до рождения Лайлы.

 
 
 
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Бывшая девушка Оуэна Уилсона не оставляет надежды, что актер оправится и примет свою единственную дочь. Она не понимает, чем девочка заслужила такое пренебрежительное отношение звездного отца.

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"Лайле нужен папа. Иронично, что Оуэна зовут на роли, где он должен сыграть отца, но при этом он никогда не видел собственную дочь. Да, он помогает нам материально, но речи о том, чтобы ее увидеть, никогда не было. Оуэн, ты должен ее увидеть, она невероятная! И очень похожа на тебя", – мамочка призналась в одном из интервью.

Известно, что актер воспитывает двоих сыновей от своих предыдущих отношений, хоть и не состоял в официальном браке с их матерями. Первого ребенка Роберта голливудскому актеру родила девушка Джейд Дуелл в 2011 году. Он также имеет 5-летнего сына Финна от бывшего персонального тренера Кэролайн Линдквист.

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Знаменитости, Дочь, Алименты, Актер, Оуэн Уилсон.
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