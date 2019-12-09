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Понедельник, 09.12.2019
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Слава Каминская из НеАнгелов до сих пор страдает от преследований (Фото, Видео)

Слава Каминская из НеАнгелов до сих пор страдает от преследований (Фото, Видео)
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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В конце лета 2019 года участница группы "НеАнгелы" призналась, что ее постоянно подстерегает неизвестный мужчина. Он даже пытался ворваться в ее квартиру. Певица обращалась в полицию, однако правоохранители отказали ей начать следствие. С момента инцидента прошло почти четыре месяца, но, как оказалось, мужчина никуда не исчез.

Знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме фото неизвестного, который в очередной раз ждал ее мать и детей возле дома. Слава считает мужа психически больным, ведь он утверждает, что находится в отношениях с певицей уже девять лет и даже является отцом ее сына Леона.

Ранее звезда рассказывала, что узнала этого мужчину, который представился Романом. Когда он ездил почти на все концерты группы "НеАнгелы" во время гастролей. Женщина еще раз показала фото мужчины и отметила его маниакальный синдром. 

 
 
 
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Вот посоветуйте мне пожалуйста , как с бороться с человеком , который тебя проследует ???? Почему по нашему законодательству нельзя предпринять какие-то меры до тех пор, пока он ничего не сделает мне или моим детям . Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам , караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове только ему одному известно . Он достаёт меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь , которую на голову не напялишь. Сегодня , когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий , этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает , что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребёнок какого-то хрена вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы , присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета !

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Этот человек психически болен и неоднократно лечился в специализированных клиниках. Он ездит за мной на концерты, подстерегает меня и моих детей под домом. Что в его больной голове, только ему самому известно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы пересмотреть мое заявление, которое у вас с лета, – возмутилась певица. 

 
 
 
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Дорогие друзья и все кто на меня подписан!! Просьба опознать вот этого человека (см. на видео). Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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Ранее в инстаграми звезды появлялось видео, на котором мужчина пытается попасть в ее квартиру, чтобы передать какое-то письмо.

Заметим, что Каминская не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, которая страдает от нездоровой любви своих поклонников. В марте 2019 года Злата Огневич опубликовала видео, как неизвестный мужчина напал на нее возле дома. Спас артистку ее водитель, который в момент инцидента был рядом с ней. При этом нападающий заявил, что "никогда не отстанет и никто ей не поможет" в этом. Ситуация с преследованием повторилась уже летом.

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Знаменитости, Певица, покушения, Артистка, Слава Каминская, Преследования.
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