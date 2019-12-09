Актер Вин Дизель поддержал 11-летнюю дочь на премьере анимационного сериала "Форсаж: Шпионы-гонщики"

Новости шоу бизнеса:Актера буквально осадили его поклонники за пределами кинотеатра, поэтому ему даже пришлось остановиться, чтобы сфотографироваться с ними и раздать автографы.

Вин превращает "Форсаж" в настоящее семейное дело. Фанаты с нетерпением ждут премьеру сериала "Форсаж: Шпионы-гонщики", и он будет особенным не только для зрителей, но и для некоторых актеров. В проекте от Netflix 11-летняя дочь Дизеля Хания Райли Синклер озвучила Сисси, младшую сестру технического гения Фрости.

Заботливый отец решил поддержать Ханию на премьере мультфильма. Вин вместе с дочерью радостно позировали перед объективами камер.

Компанию Дизелю также составил и исполнитель главной роли Тайлер Поузи, вместе с которым актер записал видеоролик для подписчиков и призвал зрителей посмотреть новый проект студии Universal и DreamWorks.

Отметим, что и сам Вин на премьере получил немало внимания.

"Форсаж: Шпионы-гонщики" — новый анимационный сериал, ориентированный на детскую аудиторию. Он расскажет о приключениях двоюродного брата Доминика Тони Торетто. Ждать премьеру фанатам осталось совсем недолго: сериал выйдет на Netflix 26 декабря.