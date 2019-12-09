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Певица Kamaliya попала в Книгу рекордов Украины (Фото)

Певица Kamaliya попала в Книгу рекордов Украины (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Своими достижениями в музыкальной индустрии жена миллионера поделилась на страницах социальных сетей.

Заслуженная артистка Украины добавила к своим многочисленным титулам еще одно звание. Ее назвали единственной украинской певицей, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места. Ее также слушают более чем в 100 стран мира. 

Камалия с самого детства осознала, что ее призвание – музыка. Она пела в детском хоре, училась игре на скрипке и обучалась оперному пению. Победа на молодежном фестивале "Червона рута" в возрасте 16 лет знаменовало начало профессиональной карьеры. Ее англоязычные хиты завоевывали призовые места в зарубежных хит-парадах.

За значительные достижения в музыкальной индустрии Камалию внесли в Книгу рекордов Украины. Ей присвоили звание "Единственная певица в Украине, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места". 

 
 
 
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Какое же счастье получить награду от #книгарекордівукраїни как «Єдина співачка України, яка ввійшла в світовий музичний рейтинг, посів у чартах перші місця і яку слухають більш ніж у 100 країн світу»!!! Я всегда думала, что в Украине не знают о моих достижениях за рубежом. Благодарю команду Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся!!! Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше ещё круче Листайте фото, чтоб увидеть больше! #kamaliya #камалия #рекорд #рекордукраїни I am now admitted to the Official Book of Ukrainian Records as the "The Ukrainian Singer with the most International hits". Ironically, though my songs are known worldwide in Ukraine they are hardly known. I am glad that The "Ukrainian Record Book" has noticed it.

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

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Титулованная красавица откровенно призналась, что удивлена такой награде. Она считала, что в Украине о ее мировых достижениях знают мало.

Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите это украинскому слушателю! Действительно, мы много работаем и очень стараемся, – выразила благодарность звезда.

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Знаменитости, Книга рекордов Украины, Певица, Артистка, Камалия.
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