Певица Kamaliya попала в Книгу рекордов Украины (Фото)

Новости шоу бизнеса:Своими достижениями в музыкальной индустрии жена миллионера поделилась на страницах социальных сетей.

Заслуженная артистка Украины добавила к своим многочисленным титулам еще одно звание. Ее назвали единственной украинской певицей, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места. Ее также слушают более чем в 100 стран мира.

Камалия с самого детства осознала, что ее призвание – музыка. Она пела в детском хоре, училась игре на скрипке и обучалась оперному пению. Победа на молодежном фестивале "Червона рута" в возрасте 16 лет знаменовало начало профессиональной карьеры. Ее англоязычные хиты завоевывали призовые места в зарубежных хит-парадах.

За значительные достижения в музыкальной индустрии Камалию внесли в Книгу рекордов Украины. Ей присвоили звание "Единственная певица в Украине, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места".

Титулованная красавица откровенно призналась, что удивлена такой награде. Она считала, что в Украине о ее мировых достижениях знают мало.

Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите это украинскому слушателю! Действительно, мы много работаем и очень стараемся, – выразила благодарность звезда.