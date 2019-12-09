Маша Ефросинина показала свой "новый будильник" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Маша Ефросинина опубликовала снимок ее подросшего сыны Александра.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая редко публикует фото своей семьи, впервые за долгое время очаровала фанатов в сети снимком 5-летнего сына.

Новое фото Ефросинина опубликовала на своей странице в инстаграме. Маша является счастливой женой и мамой двоих детей – 15-летней дочери Наны и 5-летнего Александра.

На фото мальчик позирует в костюме полицейского, который состоит из синей рубашки на короткий рукав, бронежилета и кепки. Также Александр показал свисток, которым, как призналась телеведущая, он будит ее утром.

Переглянути цей допис в Instagram Раньше я вставала по будильнику, теперь по свистку#полицейскиСаса Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 9 Гру 2019 р. о 1:19 PST

"Раньше я вставала с будильником, а теперь со свистком", – добавила в подписи звездная мама.

В комментариях поклонники Ефросининой написали немало комплиментов парню: "Какой крутой", "Маша, вам с сыном точно не придется скучать", "Как Вам повезло: ребенок определился с профессией", "Классный полицейский".