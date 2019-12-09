Дом Тома Харди стал фигурантом ДТП

Новости шоу бизнеса:Машина снесла железные ворота и часть ограждения

В дом английского актера Тома Харди и его супруги актрисы Шарлотты Райли, которые около года назад вновь стали родителями, врезался автомобиль. Инцидент произошел в субботу. Актеры были шокированы произошедшим, поскольку автомобиль снес ворота и часть ограждения.

По словам соседа звездной пары, Том и Шарлотта были очень расстроены, поскольку очень заботятся о своей безопасности. Однако им пришлось жить несколько дней без ворот, так как их снесли подчистую.

На место инцидента прибыла полиция. Согласно информации, попавшей в СМИ, это был несчастный случай. Также высказывается мнение, что забор могли разрушить "джойрайдеры" – люди, которые гоняют на угнанных авто ради развлечения.

Отметим, это не первый случай, когда дом Тома и Шарлотты притягивает нарушителей спокойствия. Так, некоторое время назад здесь толпились ловцы покемонов, а прошлым летом особняк осаждали папарацци в попытках сделать кадры детей супругов.