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Дом Тома Харди стал фигурантом ДТП

Дом Тома Харди стал фигурантом ДТП
17:29 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Машина снесла железные ворота и часть ограждения

В дом английского актера Тома Харди и его супруги актрисы Шарлотты Райли, которые около года назад вновь стали родителями, врезался автомобиль. Инцидент произошел в субботу. Актеры были шокированы произошедшим, поскольку автомобиль снес ворота и часть ограждения.

По словам соседа звездной пары, Том и Шарлотта были очень расстроены, поскольку очень заботятся о своей безопасности. Однако им пришлось жить несколько дней без ворот, так как их снесли подчистую.

На место инцидента прибыла полиция. Согласно информации, попавшей в СМИ, это был несчастный случай. Также высказывается мнение, что забор могли разрушить "джойрайдеры" – люди, которые гоняют на угнанных авто ради развлечения.

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Отметим, это не первый случай, когда дом Тома и Шарлотты притягивает нарушителей спокойствия. Так, некоторое время назад здесь толпились ловцы покемонов, а прошлым летом особняк осаждали папарацци в попытках сделать кадры детей супругов.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Том Харди, Британский актер.
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