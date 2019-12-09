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Осуществила мечту своей жизни: Ольга Сумская стала дизайнером

Осуществила мечту своей жизни: Ольга Сумская стала дизайнером
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Первый показ платьев Ольги Сумской под названием RIDNA, в которых знаменитость соединила современный крой и национальный орнамент, прошел в Киеве.

Ольга Сумская осуществила мечту своей жизни – стала дизайнером одежды. Так, в первой коллекции актриса представила роскошные платья из шелка авторскими цветочными принтами, выполненными по мотивам картин Катерины Белокур, а показ прошел в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

"Возможно, это вас удивит, но с детства я мечтала быть художником модельером. Мои школьные тетради были разрисованы моделями одежды, а мамочка заботливо хранила все мои эскизы. Я любила прорисовывать мельчайшие детали, хотела создавать исторические костюмы для театра и кино. Сама шила с 14-ти лет и училась кроить по журналам мод. Снимаясь в кино, всегда вмешивалась в процесс пошива костюма. Понимала какой цвет и фасон мне больше подходит. В театре – дорабатывала детали, сама шила шляпки, сумочки, чем очень удивляла коллег", – призналась актриса.

На подиум дебютной коллекции вышли представительницы украинского шоу-бизнеса – Анна Ризатдинова, Людмила Барбир, Лилия Ребрик, Неля Шовкопляс, Олеся Жураковская, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, Надежда Матвеева, Снежана Егорова, Наталья Холоденко, Марина Кинах, Роза Аль Намри, Влада Литовченко, Марыся Горобец, Елена Бернацкая, Иванна Слабошпицкая и Гарбриела Масанга. В одежде от Сумской вышла даже младшая дочь актрисы Анна Борисюк.

 
 
 
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Красота созданная @olgasumska Дебютная коллекция #RIDNA

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Название RIDNA для коллекции родилось сразу. Как рассказала Ольга, в ее душе было именно это слово, и никакое другое. Одежда Сумской рассчитана для женщин разного возраста. Актриса объясняет, если "вспомнить украинские традиции, одежду передавали из поколения в поколение".

 
 
 
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Дорогие мои друзья , 7 декабря, была представлена первая невероятной красоты коллекция одежды "Рідна" на день рождения известной украинской художницы Екатерины Билокур. В национальном музее народного декоративного искусства. Коллекцию представляли в потрясающих нарядах прекрасные женщины Украины Solomiya Vitvitska, Анна Rízadínova, Наталья Holodenko, Людмила Barbir, Неля Šovkoplâs, Жураковская Olesâ, Лилия Rebrik, Лилия Rebrik, Тоня Matvíênko , Ніна Matvíênko, Надежда Matveeva, Снежана Egorova, Марина Kinah, Роза Аль-Намри, Влада Litovčenko, Gabriella Massanga, Иванна Slabošpickaâ Анна Борисюк. Спасибо Невероятной @olgasumska Оличке за приглашение на потрясающий праздник красоты, Душевная обстановка Которая царила, подтверждает название коллекции #Рідна теплота души любовь и красота в ярких цветочных принтах платьев, парили на подиуме #ridna #fashion #ukraine #olgasumska #design

Публикация от Alexandra Tokareva (@alexandra_tokareva_bag)

Ольга Сумская опубликовала фото с первых дней работы на телевидении (Фото)

"Рубашку мамы или бабушки так приятно надевать, ведь в этих вещах колоссальная энергетика от сглаза. Я помню, как моя бабушка вшивала разные буквы и знаки в рубашки, кусочки трав в маленьких мешочках. Она говорила, что это, мол, от недоброго глаза. Поэтому, самая главная идея коллекции – это обереги, которые будут вшиты с изнанки на платьях. На добро, на удачное замужество, на счастье и хорошую женскую судьбу", - отметила дизайнер.

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Актриса, Дизайнер, Мечта, Показ, Ольга Сумская, RIDNA.
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