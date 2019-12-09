Жив ли "кенгуруш": Тина Кароль и Дан Балан возвращаются в "Голос страны"

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и молдавский артист вновь займут тренерские кресла главного вокального шоу страны.

Популярная украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан стали тренерами юбилейного сезона вокального проекта "Голос страны".

Об этом сообщили представители телешоу на официальном инстаграм-аккаунте. На фото Дан и Тина позируют вдвоем после чувственного выступления M1 Music Awards.

#Дантина возвращаются! Дан Балан и Тина Кароль стали тренерами юбилейного сезона "Голос страны-10". Как будут развиваться их отношения и жив ли "кенгуруш" между звездами? – говорится в анонсе юбилейного сезона "Голоса"

Так, премьера первого выпуска вокального проекта "Голос страны 10" запланирована на 19 января. Это уже второй год подряд Дан Балан принимает участие в съемках украинского "Голоса страны". В 2018 году он признался, что для него это своеобразный эксперимент, ведь это его дебютная работа в роли вокального тренера на шоу. Интересно, что именно Дан Балан победил в 9 сезоне "Голоса". Его подопечная Оксана Муха сумела покорить украинцев непревзойденным тембром и чувственными песнями.