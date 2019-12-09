"Пожалуйста, не терпите хамство": Дарья Квиткова рассказала о ежедневном хейте

На своей странице в инстаграме Дарья Квиткова поделилась со своими поклонниками переживаниями по поводу хейтеров. Девушка обдумывала то, почему люди критикуют других.
Квиткова отметила, что гневные слова комментаторов в сети часто могут привести к комплексам и заниженной самооценке людей.
Чаще всего, нас критикуют люди некомпетентные или просто невоспитанные. Цели преследуются самые разнообразные: подняться за счет нас, сорвать зло, обвинить или переложить на нас ответственность, эмоционально разрядиться. Люди пишут различные обвинения или претензии, раздувая все до вселенских масштабов: вы некрасивая, у вас не такие пальцы, фигура ужасная, фото плохое или блог неинтересный, – отметила девушка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я каждый день сталкиваюсь с критикой. Каждый день читаю о себе различные статьи, комментарии и сообщения. Зачастую, нас критикуют люди некомпетентные или просто невоспитанные. Цели преследуются самые разные: возвыситься за счет нас, сорвать зло, обвинить или переложить на нас ответственность, эмоционально разрядиться. Люди пишут различные обвинения или претензии, раздувая все до вселенских масштабов: вы не красивая, у вас не такие пальцы, фигура ужасная, фото плохое или блог неинтересный. Такими словами они могут вогнать людей в комплексы и заниженную самооценку, а это может быть чревато ужасными последствиями. (Я через это прошла и никому такого не пожелаю). Мне так хочется, чтобы вы все были сильными, чтобы у вас внутри был стержень, который не пробьёт ни один человек, который может только нажимать на клавиатуру в телефоне, выписывая неконструктивные тексты. Пожалуйста, не терпите хамство, оскорбления и провокации. Вы не обязаны всем нравиться, особенно безграмотным хамам и критиканам. Лучше просто уйти и не общаться. Если не получается, то извлеките пользу и из этой ситуации: закаляйте психику и вырабатывайте здоровое безразличие к беспричинным обвинениям. Вы - красивые. И никто это не поменяет. От слов в интернете у вас не меняется форма лица и не отпадают пальцы на руках Вы остаетесь такими же, как и были. Пусть добро внутри вас расцветает, а самооценка и уверенность становится сильнее.
Избранница Никиты Добрынина призвала не терпеть хамство, оскорбления и провокации. Участница проекта "Холостяк" добавила, что "Вы не обязаны всем нравиться, особенно безграмотным хамам и критиканам" и в таких ситуация лучше – просто уйти и не общаться.