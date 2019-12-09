"Пожалуйста, не терпите хамство": Дарья Квиткова рассказала о ежедневном хейте

Новости шоу бизнеса:Дарья Квиткова призналась, что она каждый день страдает от критики.

На своей странице в инстаграме Дарья Квиткова поделилась со своими поклонниками переживаниями по поводу хейтеров. Девушка обдумывала то, почему люди критикуют других.

Квиткова отметила, что гневные слова комментаторов в сети часто могут привести к комплексам и заниженной самооценке людей.

Чаще всего, нас критикуют люди некомпетентные или просто невоспитанные. Цели преследуются самые разнообразные: подняться за счет нас, сорвать зло, обвинить или переложить на нас ответственность, эмоционально разрядиться. Люди пишут различные обвинения или претензии, раздувая все до вселенских масштабов: вы некрасивая, у вас не такие пальцы, фигура ужасная, фото плохое или блог неинтересный, – отметила девушка.

Избранница Никиты Добрынина призвала не терпеть хамство, оскорбления и провокации. Участница проекта "Холостяк" добавила, что "Вы не обязаны всем нравиться, особенно безграмотным хамам и критиканам" и в таких ситуация лучше – просто уйти и не общаться.