Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)

Новости шоу бизнеса:На фото звездная мама позирует с 4-месячной дочкой на руках на парижской Вандомской площади.

Украинский дизайнер Лилия Литковская, которая редко афиширует подробности личной жизни, показала первое фото дочери, которую она родила 16 августа 2019 года.

Лилия Литковская стала прекрасным примером для многих женщин, продемонстрировав, что не существует "рано" или "поздно" для материнства. Дизайнер родила первенца в 37 лет и отлично сочетает уход за ребенком с работой над собственным брендом одежды Litkovskaya, который пользуется популярностью среди украинских и мировых звезд.

На своей странице в инстаграме Литковская опубликовала первое фото после рождения девочки. В подписи дизайнер сообщила, что назвала дочь Ра.

Как определить много времени или мало... С приходом Ра я перестала спешить за временем, за скоростью изменчивости этого мира, поэтому стала больше успевать в собственном мире и Времени. И конечно ценить каждую минуту, – добавила Лилия в подписи.