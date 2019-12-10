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Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)

Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
12:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фото звездная мама позирует с 4-месячной дочкой на руках на парижской Вандомской площади.

Украинский дизайнер Лилия Литковская, которая редко афиширует подробности личной жизни, показала первое фото дочери, которую она родила 16 августа 2019 года.

Лилия Литковская стала прекрасным примером для многих женщин, продемонстрировав, что не существует "рано" или "поздно" для материнства. Дизайнер родила первенца в 37 лет и отлично сочетает уход за ребенком с работой над собственным брендом одежды Litkovskaya, который пользуется популярностью среди украинских и мировых звезд.

На своей странице в инстаграме Литковская опубликовала первое фото после рождения девочки. В подписи дизайнер сообщила, что назвала дочь Ра. 

 
 
 
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Как определить много времени или мало...с приходом Ра я перестала торопится за Временем, за скоростью переменчивости этого Мира..посему стала больше успевать в своём Мире в своём Времени и конечно ценить каждую минуту #pathoflitkovskaya #RAdaRa How to determine a lot of time or a little one... with the advent of Ra, I stopped in a hurry for Time, for the speed of the variability of this World ... therefore I began to keep up more in my World in my Time and, of course, appreciate every minute

Публикация от Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya)

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Как определить много времени или мало... С приходом Ра я перестала спешить за временем, за скоростью изменчивости этого мира, поэтому стала больше успевать в собственном мире и Времени. И конечно ценить каждую минуту, – добавила Лилия в подписи.

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Дети, Знаменитости, Лилия Литковская, Новорожденные дети.
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