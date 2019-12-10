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Актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пол малыша Энн Хэтэуэй с мужем тоже пока предпочитают держать в тайне.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом 2019 года сообщила поклонникам радостную новость, что второй раз ожидает появления ребенка. Но на днях журналисты британского издания заметили актрису с мужем и их первенцем на улице, однако живота у актрисы уже не было, а в руках было маленькое переносное кресло с малышом.

Американская актриса спешила вместе с мужем Адамом Шульманом и трехлетним сыном Джонанатон на пикник в Коннектикуте, прикрывая от людей лицо малыша, который удобно разместился в маленьком переносном кресле. Его лицо не было видно, как и других частей тела, поэтому однозначно утверждать, что там был малыш, нельзя.

Впрочем, под зимней одеждой Энн трудно разглядеть округлый живот, поэтому СМИ, в том числе и в The Daily Mail, взялись предполагать, что киноактриса недавно родила второго ребенка, однако решила скрыть это от общественности, как это часто сейчас делают известные голливудские звезды.  

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В частности, так поступила пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, которые в середине октября сообщили о рождении третьего ребенка, но инсайдеры говорили об этом еще в начале октября. 

Стоит добавить, что еще 17 ноября Хэтэуэй публиковала в своем инстаграме фотографии с округлым животом, где благодарила всех за поздравления с днем рождения, которое она отпраздновала 12 ноября.

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Дети, Беременность, Знаменитости, Актриса, Материнство, Голливудская актриса, Рождение детей.
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