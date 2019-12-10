Актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом 2019 года сообщила поклонникам радостную новость, что второй раз ожидает появления ребенка. Но на днях журналисты британского издания заметили актрису с мужем и их первенцем на улице, однако живота у актрисы уже не было, а в руках было маленькое переносное кресло с малышом.
Американская актриса спешила вместе с мужем Адамом Шульманом и трехлетним сыном Джонанатон на пикник в Коннектикуте, прикрывая от людей лицо малыша, который удобно разместился в маленьком переносном кресле. Его лицо не было видно, как и других частей тела, поэтому однозначно утверждать, что там был малыш, нельзя.
Впрочем, под зимней одеждой Энн трудно разглядеть округлый живот, поэтому СМИ, в том числе и в The Daily Mail, взялись предполагать, что киноактриса недавно родила второго ребенка, однако решила скрыть это от общественности, как это часто сейчас делают известные голливудские звезды.
В частности, так поступила пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, которые в середине октября сообщили о рождении третьего ребенка, но инсайдеры говорили об этом еще в начале октября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Feeling so much love this birthday week! I want to thank everyone for the flowers and the books and chocolates and cards and crystals and other incredible goodies and most importantly I want to thank God for giving me a good hair day. It was so, so appreciated #37
Стоит добавить, что еще 17 ноября Хэтэуэй публиковала в своем инстаграме фотографии с округлым животом, где благодарила всех за поздравления с днем рождения, которое она отпраздновала 12 ноября.