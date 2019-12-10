Актриса Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Новости шоу бизнеса:Пол малыша Энн Хэтэуэй с мужем тоже пока предпочитают держать в тайне.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй летом 2019 года сообщила поклонникам радостную новость, что второй раз ожидает появления ребенка. Но на днях журналисты британского издания заметили актрису с мужем и их первенцем на улице, однако живота у актрисы уже не было, а в руках было маленькое переносное кресло с малышом.

Американская актриса спешила вместе с мужем Адамом Шульманом и трехлетним сыном Джонанатон на пикник в Коннектикуте, прикрывая от людей лицо малыша, который удобно разместился в маленьком переносном кресле. Его лицо не было видно, как и других частей тела, поэтому однозначно утверждать, что там был малыш, нельзя.

Впрочем, под зимней одеждой Энн трудно разглядеть округлый живот, поэтому СМИ, в том числе и в The Daily Mail, взялись предполагать, что киноактриса недавно родила второго ребенка, однако решила скрыть это от общественности, как это часто сейчас делают известные голливудские звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Энн Хэтэуэй родила! Имя и пол ребёнка пока не сообщаются. Актрису с детьми и мужем Адамом Шульманом заметили в Коннектикуте 9 декабря. Anne Hathaway was pictured walking with her family at a park in Connecticut on December 09. #AnneHathaway Публикация от

В частности, так поступила пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, которые в середине октября сообщили о рождении третьего ребенка, но инсайдеры говорили об этом еще в начале октября.

Стоит добавить, что еще 17 ноября Хэтэуэй публиковала в своем инстаграме фотографии с округлым животом, где благодарила всех за поздравления с днем рождения, которое она отпраздновала 12 ноября.