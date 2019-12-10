Звезда сериала Крепостная показала фанам, как снимают постельные сцены

Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино, а также раскрыла несколько секретов пикантных съемок.
Об этом она поведала на личной странице в Instagram, добавив к посту пару снимков со съемок нового проекта. По словам Ксении, раньше сцены интима вызывали у нее кучу эмоций, но сейчас актриса уже не боится демонстрировать любовь на камеру.
"За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причем часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами. Менялись лишь партнеры, мое имя и слава Богу постельное белье", - поделилась актриса.
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Многим же интересна тема интима в кино? Рассказываю ...) Постельные сцены раньше вызывали кучу эмоций, сейчас уже привыкла — не страшно За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причём часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами ))) менялись лишь партнеры, моё имя и Слава богу постельное белье))) Хозяева локации уже со смехом встречали меня на пороге квартиры И кстати, в моей практике большинство проектов начиналось именно с таких пикантных сцен! Первый съёмочный день - знакомство с партнёром: привет-привет и погнали))) неловкость , глупая улыбочка и будто никогда этого не делала - сопроводители процесса ) На телевидении не пропускают в эфиры откровенный интим , поэтому включив телевизор, вы врядли увидите больше чем чуть-чуть ))) Кинотеатры - дело другое, на больших экранах можно показать намного больше ... А легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнёром мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами : ну , Саня , уже ведь не в первый раз ))) И самое интересное — под одеялом артисты обычно полностью одетые !)
Мишина добавила, что часто съемки интимных сцен сопровождаются смехом и шутками, а сами актеры в этот момент находятся в одежде.
"Легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнером мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами: ну, Саня, уже ведь не в первый раз. И самое интересное - под одеялом артисты обычно полностью одетые", - призналась Ксения.