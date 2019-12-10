Звезда сериала Крепостная показала фанам, как снимают постельные сцены

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram 30-летняя звезда опубликовала серию снимков, сделанных на съемках.

Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, рассказала о своем отношении к постельным сценам в кино, а также раскрыла несколько секретов пикантных съемок.

Об этом она поведала на личной странице в Instagram, добавив к посту пару снимков со съемок нового проекта. По словам Ксении, раньше сцены интима вызывали у нее кучу эмоций, но сейчас актриса уже не боится демонстрировать любовь на камеру.

"За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причем часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами. Менялись лишь партнеры, мое имя и слава Богу постельное белье", - поделилась актриса.

Мишина добавила, что часто съемки интимных сцен сопровождаются смехом и шутками, а сами актеры в этот момент находятся в одежде.

"Легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнером мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами: ну, Саня, уже ведь не в первый раз. И самое интересное - под одеялом артисты обычно полностью одетые", - призналась Ксения.