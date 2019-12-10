"Не потерять бы в серебре": муж Ким Кардашьян в новом образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный рэпер Канье Уэст с ног до головы покрылся серебром с ног до головы.

На прошлой неделе Майами стал мировым эпицентром современного искусства — здесь прошел Art Basel, собравший коллекционеров со всего света.

В рамках влиятельного мероприятия были показаны не только инсталляции, картины и скульптуры, но и немало перформансов. Например, в провокационной арт-оргии приняла участие дочь Мадонны Лурдес Леон.

Однако "вишенкой на торте" Базеля стала современная опера "Мария" — постановка Канье

с ним самим в одной из ролей. Таким образом, шоу на стадионе в Майами стало альтернативой его традиционной воскресной службе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Kanyewest ....Nut cast Публикация от CharlesMogxy (@charlesmogxy) 10 Дек 2019 в 2:08 PST

Но больше всего зрителей поразил наряд героев и самого 42-летнего рэпера, который блистал на сцене в мешковатом серебристом наряде и с серебряной краской, покрывающей все его тело.

"Мария" — вторая опера Канье, следующая за "Навуходоносором" и заслужившая восторженные отзывы критиков.