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Вторник, 10.12.2019
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Невероятно красивая пара: Евгений Кот поделился нежными снимками с супругой

Невероятно красивая пара: Евгений Кот поделился нежными снимками с супругой
17:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что финал "Танцев со звездами 2019" завершился еще в ноябре, в сети не прекращают обсуждать его, а в особенности его победителей.

Евгений Кот и Ксения Мишина уже дали немало интервью, а на днях танцовщик поделился с читателями блога серией романтических фото с женой.

Волшебные кадры появились на его официальной инстаграм-странице. Согласно фото, Евгений Кот и Наталья Татаринцева приняли участие в романтической фотосессии, в которой появились в белоснежном наряде. Супруги не скрывали особой нежности друг к другу, позируя в фотостудии со стильным интерьером.

Уже в заметке Евгений Кот объяснил, почему неожиданно поделился с поклонниками семейными кадрами. По его словам, Наталья Татаринцева находится на гастролях в Бразилии, где запланированы выступления и мастер-классы. Поэтому он решил публично заявить, что скучает по любимой и поделиться эксклюзивными фотографиями, которых еще не было в сети.

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Хотя "Танцы со звездами 2019" и закончились, мы все равно мало видимся. Моя Наталья Татаринцева сейчас на гастролях в Бразилии. Скучаю по тебе, детка, – написал с нежностью Евгений Кот.

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Снимки, Танцы со звездами, Женя Кот, Наталья Татаринцева, Танцы со звездами 2019.
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