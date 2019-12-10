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Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
20:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что все эти годы использовала творческий псевдоним.

Творческий псевдоним для публичных людей – это обычная практика. Однако иногда он настолько сживается с образом или работой селебритиз, что уже и никто не помнит, каким было настоящее имя кумира. На днях Лилия Ребрик приняла участие в программе "Зірковий шлях", в которой едва ли не впервые рассказала о своем псевдониме.

По словам телеведущей, ее настоящее имя – Лилиана Тодорюк. Однако в начале своей телекарьеры она решила взять псевдоним, который понравился всем поклонникам и легко запоминался.

И даже свадьба с хореографом Андреем Диким, которая состоялась в декабре 2011 года, не заставила ее избавиться от псевдонима. Телеведущая убеждает, что не хотела волокиты со сменой документов, поэтому и после замужества осталась Ребрик.

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Я, кстати, когда вышла замуж, решила: Лилиана Дикая, дикая лилия, очень красиво звучит, но столько документов надо было переделывать, столько всего. Думаешь, ну пусть я там буду Лилиана Тодорюк, там Лилия Ребрик, а там уже Дикая Лилия – в душе, – с юмором рассказала она.

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Актриса, Лилия Ребрик, Телеведущая, Псевдоним.
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