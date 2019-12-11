Скачать
Среда, 11.12.2019
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

Оля Цибульская показала свои фото до и после похудения

Оля Цибульская показала свои фото до и после похудения
10:30 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Благодаря работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. В подтверждение своих слов певица предъявила подписчикам фото до похудения и свежий снимок себя.

"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее - мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения", - признается певица. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я схудла на 10 кілограм⠀ Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим «вареником» в мою тарілку І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим «в мене немає часу», «широка кістка» і «я ж після пологів» В один момент я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі Мені потрібен був профі. ⠀ ⠀ На одній з посиденьок @viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І почалося як я люблю - швидко, якісно і пристрасно Ніна, дякую за мінус 10, за те, що я жодного разу не опинилася в гастроентеролога і за S замість L «Зливаю» своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров’я на потім і давайте в листі Святому Миколаю напишемо: «Не роз‘їстися на Новорічні Свята» #cybulskaya #схуднення #любисебе #можливовсе

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Цибульская также "слила" поклонникам свое основное правило. "Я теперь никогда не ем и не пью после семи", - поделилась Оля.

Фанаты в комментариях высказали свое восхищение силой воли певицы. "Круто, вы большая молодец", "Молодец, очень хороший результат", "Вот просто молодец, но не просто, а старательно", "Главное идти к своей цели не оборачиваясь.... Да Оля, эти слова о тебе", - пишут комментаторы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Похудение, Лишний вес, Знаменитости, Певица, Украинская певица, Оля Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тишина&quot; на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
"Тишина" на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь