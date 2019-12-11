Оля Цибульская показала свои фото до и после похудения

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом.
Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. В подтверждение своих слов певица предъявила подписчикам фото до похудения и свежий снимок себя.
"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее - мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения", - признается певица.
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Я схудла на 10 кілограм⠀ Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим «вареником» в мою тарілку І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим «в мене немає часу», «широка кістка» і «я ж після пологів» В один момент я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі Мені потрібен був профі. ⠀ ⠀ На одній з посиденьок @viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І почалося як я люблю - швидко, якісно і пристрасно Ніна, дякую за мінус 10, за те, що я жодного разу не опинилася в гастроентеролога і за S замість L «Зливаю» своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров’я на потім і давайте в листі Святому Миколаю напишемо: «Не роз‘їстися на Новорічні Свята» #cybulskaya #схуднення #любисебе #можливовсе
Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)
Цибульская также "слила" поклонникам свое основное правило. "Я теперь никогда не ем и не пью после семи", - поделилась Оля.
Фанаты в комментариях высказали свое восхищение силой воли певицы. "Круто, вы большая молодец", "Молодец, очень хороший результат", "Вот просто молодец, но не просто, а старательно", "Главное идти к своей цели не оборачиваясь.... Да Оля, эти слова о тебе", - пишут комментаторы.