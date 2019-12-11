Актриса Элизабет Херли призналась, с каким актером был ее лучший и худший поцелуй в кино

Новости шоу бизнеса:Многие киноактеры рассказывали о неудачных или неприятных поцелуях во время съемок.

В студии Энди Коэна раздался очередной звонок. Зритель спросил приглашенных Элизабет Херли и Стивена Дорффа, с кем у них были лучшие и худшие поцелуи на экране.

Лучший поцелуй? Таких было много. Может быть, с Мэттью Макконахи. В "Эде из телевизора" Рона Ховарда, в нем мы много целовались, — ответила Херли. В комедии 1999 года она сыграла красотку Джилл, которую главный герой в исполнении Макконахи встретил на телешоу.

Имени того, с кем был худший поцелуй, Элизабет называть не стала, но отметила, что это был немецкий актер.

Мы ненавидели друг друга. И у нас была интимная сцена, где мы должны были много целоваться. Мне не понравилось, это было ужасно, — поделилась звезда. Стивен же отметил, что лучший кинопоцелуй у него был со Сьюзан Сарандон в "Земных желаниях", который вышел в 1999 году.

Морена Баккарин рассказывала, что ей было неприятно целовать Райана Рейнольдса в "Дэдпуле", потому что его маска "воняла резиной". Риз Уизерспун отмечала, что поцелуй с Робертом Паттинсоном в фильме "Воды слонам!" был не самым приятным, потому что накануне актер сильно простудился. А Лиам Хемсворт жаловался на Дженнифер Лоуренс во время съемок "Голодных игр", потому что перед сценами с поцелуями "она обязательно ела чеснок или тунца или еще что-нибудь отвратное".