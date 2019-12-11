Скачать
Среда, 11.12.2019
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail появилась новая полезная функция

Актриса Элизабет Херли призналась, с каким актером был ее лучший и худший поцелуй в кино

Актриса Элизабет Херли призналась, с каким актером был ее лучший и худший поцелуй в кино
15:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Многие киноактеры рассказывали о неудачных или неприятных поцелуях во время съемок.

В студии Энди Коэна раздался очередной звонок. Зритель спросил приглашенных Элизабет Херли и Стивена Дорффа, с кем у них были лучшие и худшие поцелуи на экране.

Лучший поцелуй? Таких было много. Может быть, с Мэттью Макконахи. В "Эде из телевизора" Рона Ховарда, в нем мы много целовались, — ответила Херли. В комедии 1999 года она сыграла красотку Джилл, которую главный герой в исполнении Макконахи встретил на телешоу.

Имени того, с кем был худший поцелуй, Элизабет называть не стала, но отметила, что это был немецкий актер.

СМИ: Кара Делевинь заявила, что рассталась с Эшли Бенсон

Мы ненавидели друг друга. И у нас была интимная сцена, где мы должны были много целоваться. Мне не понравилось, это было ужасно, — поделилась звезда. Стивен же отметил, что лучший кинопоцелуй у него был со Сьюзан Сарандон в "Земных желаниях", который вышел в 1999 году.

Морена Баккарин рассказывала, что ей было неприятно целовать Райана Рейнольдса в "Дэдпуле", потому что его маска "воняла резиной". Риз Уизерспун отмечала, что поцелуй с Робертом Паттинсоном в фильме "Воды слонам!" был не самым приятным, потому что накануне актер сильно простудился. А Лиам Хемсворт жаловался на Дженнифер Лоуренс во время съемок "Голодных игр", потому что перед сценами с поцелуями "она обязательно ела чеснок или тунца или еще что-нибудь отвратное".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Знаменитости, Актриса, Поцелуи, Элизабет Херли, Съемки в кино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
03 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь