Скачать
Среда, 11.12.2019
"Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
"Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
Украина готовит правки в Минские соглашения
Украина готовит правки в Минские соглашения
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Певица года: издание TIME назвало имя победителя
Певица года: издание TIME назвало имя победителя

Анита Луценко опять сменила имидж: что изменилось

Анита Луценко опять сменила имидж: что изменилось
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая украинская фитнес-тренер и спортсменка Анита Луценко в очередной раз решилась на кардинальные изменения имиджа.

Анита Луценко – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая с легкостью меняет имидж. Результатами своих перевоплощений фитнес-тренер делится на официальной инстаграм-странице, где за ее жизнью следят более миллиона поклонников.

11 декабря она разместила очередной снимок, который вызвал тысячи комментариев. Анита Луценко похвасталась розовыми короткими волосами, которые теперь дополняют ее брутальный имидж.

Спортсменка решила не комментировать своей новый образ, вызвав шквал комплиментов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как известно, длительное время Анита Луценко не меняла стиль, возникая на съемках проектов с любимой стрижкой – каре. Однако в октябре 2019 года она впервые решилась на кардинальные изменения и подстригла коротко волосы. Кроме этого, спортсменка перекрасилась в платиновый блонд, который выглядел, как седина.

Знаменитая украинка призналась в сети, что всегда воплощает свои идеи, какими бы они ни были. Ведь, как утверждает Анита Луценко, нужно наслаждаться жизнью и не думать, как всегда выглядеть безупречно. Такую своеобразную авантюру поддержали тысячи людей.

 Анита Луценко подстриглась под мальчика

Я привыкла не мечтать и лелеять идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уже красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы родились и живем жизнь, чтобы было все красиво?! Прожить жизнь – это быть счастливым и реализовываться, и выполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое... Вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "А что люди скажут", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, что не нужно делать то, что хочешь (это вообще отклонение от нормы), а нужно бояться, то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как", – написала Анита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Имидж, Анита Луценко, Спортсменка, Фитнес-тренер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
02 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
03 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Зеленский нашел замену Кривоносу
Зеленский нашел замену Кривоносу
Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон
Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь