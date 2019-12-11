Анита Луценко опять сменила имидж: что изменилось

Новости шоу бизнеса:Знаменитая украинская фитнес-тренер и спортсменка Анита Луценко в очередной раз решилась на кардинальные изменения имиджа.

Анита Луценко – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая с легкостью меняет имидж. Результатами своих перевоплощений фитнес-тренер делится на официальной инстаграм-странице, где за ее жизнью следят более миллиона поклонников.

11 декабря она разместила очередной снимок, который вызвал тысячи комментариев. Анита Луценко похвасталась розовыми короткими волосами, которые теперь дополняют ее брутальный имидж.

Спортсменка решила не комментировать своей новый образ, вызвав шквал комплиментов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Всем Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 11 Дек 2019 в 4:30 PST

Как известно, длительное время Анита Луценко не меняла стиль, возникая на съемках проектов с любимой стрижкой – каре. Однако в октябре 2019 года она впервые решилась на кардинальные изменения и подстригла коротко волосы. Кроме этого, спортсменка перекрасилась в платиновый блонд, который выглядел, как седина.

Знаменитая украинка призналась в сети, что всегда воплощает свои идеи, какими бы они ни были. Ведь, как утверждает Анита Луценко, нужно наслаждаться жизнью и не думать, как всегда выглядеть безупречно. Такую своеобразную авантюру поддержали тысячи людей.

Я привыкла не мечтать и лелеять идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уже красиво, некрасиво... Боже, какая разница?! Мы родились и живем жизнь, чтобы было все красиво?! Прожить жизнь – это быть счастливым и реализовываться, и выполнять задуманное, и пострадать, если надо, вынести новое... Вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "А что люди скажут", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, что не нужно делать то, что хочешь (это вообще отклонение от нормы), а нужно бояться, то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как", – написала Анита.