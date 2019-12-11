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Среда, 11.12.2019
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Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон

Королевский биограф поведал, как принц Гарри называл Кейт Миддлтон
21:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Принца Гарри и герцогиню Кембриджскую всегда связывали теплые дружеские отношения.

Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри называли королевским трио: эти трое почти всегда и везде появлялись вместе.

С течением времени это изменилось, но в самом начале романа Кэтрин и своего старшего брата принц Гарри сразу же принял девушку.

На тот момент 21-летний внук королевы Елизаветы отличался скандальным поведением и не был готов идти на контакт с возлюбленными «приличного» старшего брата, но Кейт удалось сразу расположить бунтаря к себе.

Королевский биограф Анджела Левайн уверена, что причину таких теплых отношений можно объяснить тем, что после смерти принцессы Дианы ее младший сын чувствовал себя очень одиноким, поэтому он сразу потянулся к воспитанной и чуткой девушке, так похожей на его мать.

Кейт тоже тепло приняла Гарри, а он в ответ стал называть ее старшей сестрой, которой у него не было. «Это было его внутрисемейное обращение к Кейт», — призналась Анджела в интервью СМИ.

Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)

Кэтрин создала уют для братьев, которые отвыкли от женской руки. Она готовила специально для них любимые блюда, предпочитая делать это самостоятельно, не прибегая к помощи поваров.

Позднее и Меган Маркл жарила курицу для своего возлюбленного. Пусть к сердцу принцев определенно лежал и через желудок тоже.

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Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.
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