Наверное нашел пятую: Уильям Шетнер разводится с четвертой супругой

Звезда популярного в 60-е годы сериала "Звездный путь" (Star Trek) разводится с супругой Элизабет после 18 лет брака.
Документы были поданы в суд еще в феврале, когда пара впервые рассталась.
По словам адвоката, судебное дело будет завершено довольно быстро, поскольку у супругов нет совместных детей, у них подписан брачный договор и ни один не требует от другого финансовой поддержки.
Напомним, Уильям Шетнер был четырежды женат. Первые два брака актера - с Глорией Рэнд, от которого у него трое дочерей, и Марси Лафферти - окончились разводами. Его третья жена, Нерин Кидд, умерла.
Уильям Шетнер прославился благодаря сыгранной им роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта "Энтерпрайз", в сериалах "Звёздный путь".