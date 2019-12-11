Наверное нашел пятую: Уильям Шетнер разводится с четвертой супругой

Новости шоу бизнеса:Уильям Шетнер подал на развод со своей женой практически год назад.

Звезда популярного в 60-е годы сериала "Звездный путь" (Star Trek) разводится с супругой Элизабет после 18 лет брака.

Документы были поданы в суд еще в феврале, когда пара впервые рассталась.

По словам адвоката, судебное дело будет завершено довольно быстро, поскольку у супругов нет совместных детей, у них подписан брачный договор и ни один не требует от другого финансовой поддержки.

Напомним, Уильям Шетнер был четырежды женат. Первые два брака актера - с Глорией Рэнд, от которого у него трое дочерей, и Марси Лафферти - окончились разводами. Его третья жена, Нерин Кидд, умерла.

Уильям Шетнер прославился благодаря сыгранной им роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта "Энтерпрайз", в сериалах "Звёздный путь".