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Среда, 11.12.2019
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Наверное нашел пятую: Уильям Шетнер разводится с четвертой супругой

Наверное нашел пятую: Уильям Шетнер разводится с четвертой супругой
21:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Уильям Шетнер подал на развод со своей женой практически год назад.

Звезда популярного в 60-е годы сериала "Звездный путь" (Star Trek) разводится с супругой Элизабет после 18 лет брака.

Документы были поданы в суд еще в феврале, когда пара впервые рассталась.

По словам адвоката, судебное дело будет завершено довольно быстро, поскольку у супругов нет совместных детей, у них подписан брачный договор и ни один не требует от другого финансовой поддержки.

Напомним, Уильям Шетнер был четырежды женат. Первые два брака актера - с Глорией Рэнд, от которого у него трое дочерей, и Марси Лафферти - окончились разводами. Его третья жена, Нерин Кидд, умерла.

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Уильям Шетнер прославился благодаря сыгранной им роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта "Энтерпрайз", в сериалах "Звёздный путь".

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Развод, Актер, Знаменитость, Уильям Шетнер.
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