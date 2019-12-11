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Как всегда на высоте: Шарлиз Терон поразила стильным выходом (Фото)

Как всегда на высоте: Шарлиз Терон поразила стильным выходом (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:44-летняя актриса Шарлиз Терон не понаслышке знает, как всегда оставаться сексуальной.

10 декабря она появилась на очередной презентации фильма "Секс-бомба" (Bombshell), засветив откровенный наряд.

В мире продолжаются премьерные показы фильма "Секс-бомба". Поэтому главные звезды фильмы Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман каждый раз удивляют публику новинками своего гардероба. 10 декабря фильм презентовали в Лос-Анджелесе. Для премьеры авторы светского мероприятия выбрали исторический кинотеатр Regency Village Theatre. Там установили красную дорожку, на которой охотно позировали голливудские красавицы.

Для публичного выхода Робби выбрала лавандовое платье от Giambattista Valli, а Николь Кидман – брючный костюм Saint Laurent. Однако модниц сумела затмить их коллега – Шарлиз Терон. Перед десятками камер актриса появилась в роскошном черном миниплатье от Christian Dior. Пикантности образу Шарлиз придавало глубокое декольте, которое обнажало грудь звезды.

 
 
 
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Oh, what a night #BombshellMovie

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

В шикарном платье от Givenchy: Шарлиз Терон блистала на красной дорожке в Нью-Йорке

Это не удивительно, что Шарлиз Терон выбрала наряд из коллекции Dior. Уже несколько лет подряд актриса является послом дизайнерского бренда, поэтому часто появляется на светских или торжественных мероприятиях в элитных нарядах.

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Шарлиз Терон, Стиль, Актриса, Наряд.
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