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Четверг, 12.12.2019
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Марго Робби призналась, что все еще спит с любимой игрушкой

Марго Робби призналась, что все еще спит с любимой игрушкой
11:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Как выяснилось, муж Марго, Том Акерли, совсем от этого не в восторге.

В преддверии премьеры фильма "Скандал" актриса дала интервью Линн Хиршберг.

В разговоре Марго попросили назвать вещь, которую она считает для себя знаковой. Робби назвала своего плюшевого кролика по имени Банни, которого она получила в далеком детстве, и сказала, что до сих пор спит с ним. 

Он убирает Банни из постели, потому что ему смешно, что я все еще сплю с плюшевой игрушкой. Может быть, он немного ревнует из-за того, что кролик получает приоритетное место в нашей кровати. Когда он думает, что я заснула, то выкидывает Банни из постели, и меня это злит, — поделилась с журналисткой Марго.

Затем актрису попросили рассказать о человеке, оказавшем на нее самое сильное влияние. Робби отметила, что наиболее влиятельным персонажем в ее жизни была тетя. Также Марго вспомнила, что все детство увлекалась кино и иногда разыгрывала сцены Голди Хоун для мамы — Марго готовилась стать актрисой с ранних лет. Но несмотря на погруженность в мир кинематографа, она не могла совладать с фанатским восторгом, когда работала с Николь Кидман на съемках "Скандала".

Когда я смотрела, как она работает, я думала: "Матерь божья, теперь понятно, почему она Николь Кидман!". Как только раздается команда "Начали!", Николь тут же меняется, я не могла оторваться от нее. Каждое ее слово, даже если это была не ключевая реплика героя, было наполнено силой. Было очень круто наблюдать за ней вживую. Я думала: "Теперь понятно, почему она такая. Она волшебница, — восторженно отозвалась о Кидман Робби.

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Также Марго отметила Шарлиз Терон, которая тоже стала ее коллегой в "Скандале". Терон помогала Робби справиться со сложными сценами и была на площадке с молодой актрисой даже в свои выходные.

Мне сложно давалась сцена, где я говорю по телефону с героиней Кейт Маккиннон. Там очень много эмоций. Шарлиз в тот день не снималась. Было 10 вечера, канун Дня благодарения. И несмотря на то, что у нее есть дети и куча забот, Шарлиз была на съемочной площадке и прогоняла со мной диалог, чтобы я наконец-то смогла сыграть. Она не просто читала слова, а по-настоящему вживалась в сцену. И это меня просто сразило, — рассказала актриса.

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Игрушки, Знаменитости, Актриса, Марго Робби, Плюшевые игрушки.
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