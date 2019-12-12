Рики Мартин опубликовал милое фото с маленькой дочкой

Новости шоу бизнеса:Девочка Люсия с большими голубыми глазами растрогала аудиторию певца, который воспитывает четверых детей.

Один из самых известных латиноамериканских исполнителей показал в сети фото с годовалой дочкой.

В начале 2018 года Рики Мартин официально оформил отношения со своим возлюбленным, художником Джаваном Йосефом. Певец сам воспитывал сыновей-двойняшек и всегда мечтал о дочке. Настоящее счастье ждало его накануне Рождества в прошлом году. Тогда он долгое время скрывал лицо Люсии от общественности, впервые показав дочку, когда ей исполнилось 7 месяцев.

На этот раз Рики Мартин показал годовалую дочь после водных процедур. Девочка была закутана в полотенце в виде маленького львенка. Наверное, маленькая Люсия не привыкла к фотосъемке, ведь на руках у папочки удивленно смотрела прямо в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram La dueña de mis sueños. #BabyLucia Публикация от Ricky (@ricky_martin) 11 Дек 2019 в 7:22 PST

Поклонники певца залюбовались таким семейным кадром: оставили под фото почти полтора миллиона лайков и десятки тысяч увлекательных комментариев.

В конце октября этого года Рики Мартин и его муж художник Джаван Йосеф стали родителями мальчика. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Тогда в сеть он выложил фото с сыном и сразу же назвал его имя – Рен Мартин-Йосеф.