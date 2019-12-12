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Крис Браун подтвердил слухи о рождении сына и показал первое фото младенца

Крис Браун подтвердил слухи о рождении сына и показал первое фото младенца
17:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американский певец Крис Браун, который попадал в ряд скандалов, во второй раз стал отцом.

Ранее звездные родители намекали сторонникам, что стали родителями. На страницах Криса Брауна и его бывшей девушки Аммики Харрис появились сообщения, в которых звезды заговорили о рождении сына. В частности, модель написала: "Я влюбилась, когда впервые увидела тебя". А вот Крис Браун позировал в костюме с надписью "рожденный" и называл дату вероятных родов - 20 ноября 2019 года.

На днях артист подтвердил все догадки и опубликовал первое фото с новорожденным сыном. На черно-белом кадре можно увидеть, как Крис Браун нежно прикасается к младенцу.

Пока звездные родители решили не показывать лицо сына, однако охотно рассекретили его имя. Согласно сообщениям певца, мальчика назвали Аеко Катори Браун.

 
 
 
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AEKO CATORI BROWN

Публикация от CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial)

Впервые о беременности модели Аммики Харрис стало известно в конце августа 2019 года. Девушка тщательно скрывала новость о первенце, публикуя в сети архивные фото с идеальной фигурой. Не разглашал этой информации и Крис Браун, который, по словам инсайдеров, посоветовал модели избегать публичных выходов.

Такая секретность была не случайной. Как утверждают источники западных СМИ, Крис Браун был не в восторге от беременности Аммики Харрис. Артист бросил модель, как только узнал о ребенке. В то же время друзья бывшей пары утверждают, что Крис Браун не отказывается от сына, финансово и эмоционально поддерживал Аммику на протяжении всей ее беременности.

Крис Браун стал отцом во второй раз (Фото)

Для артиста этот ребенок не является первым. Крис Браун воспитывает 5-летнюю дочь Роялти, которую каждый раз показывает сторонникам в сети. Мамой девочки является модель Ниа Гусман, с которой он развелся перед рождением ребенка.

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Крис Браун, Отец, Певец, Рождение, Рождение сына.
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