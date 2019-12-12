Не перестает удивлять: Сергей Бабкин в очередной раз сменил имидж

Как известно, Сергей Бабкин – один из представителей украинского шоу-бизнеса, который с легкостью соглашается на кардинальные изменения образа. Платиновый блонд, светлые или розовые волосы – какими только изменениями не удивлял артист. Однако перед Новым годом певец решил внести коррективы в свой образ и сделал другую форму усов, напоминая стиль конца прошлого века.
Вероятно, новый имидж был связан со спектаклем Alice in Wonderland, в котором Сергей Бабкин сыграл со своей очаровательной женой Снежаной. В заметке он рассказал, что успешно выступил на премьере постановки в Харькове, после чего отправился в столицу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ОТПРЕМЬЕРИЛИСЬ! « ALICE IN WONDERLAND » @theatre_beautiful_flowers
Певец и актер признался, что два дня были у него очень насыщенными, поэтому работа в Киеве напоминает отдых.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброго дня, друзі. Я завжди був впевнений в тому, що коли я приїжджаю у Київ - це важка робота, щільний графік, я постійно відвідую різні заходи. Але сьогодні все навпаки. Після двох прем‘єрних напружених вистав «Alice in Wonderland», що нарешті відбулися у Харкові 10 та 11 грудня, я відчуваю приємну та солодку втому. Тому в порівнянні з тим, що сталося в останні два дні в Харкові, сьогодні та завтра в Києві я буду відпочивати.)) #сергійбабкін #київ #прем‘ера #театрпрекрасніквіти #aliceinwonderland #працявідпочинок #сб
"Я всегда был уверен в том, что, когда я приезжаю в Киев – это тяжелая работа, плотный график, я постоянно посещаю различные мероприятия. Но сегодня все наоборот. После двух премьерных напряженных спектаклей Alice in Wonderland, что наконец состоялись в Харькове 10 и 11 декабря, я чувствую приятную и сладкую усталость. Поэтому по сравнению с тем, что произошло в последние два дня в Харькове, сегодня и завтра в Киеве я буду отдыхать ", – поделился Сергей Бабкин.