Не перестает удивлять: Сергей Бабкин в очередной раз сменил имидж

Новости шоу бизнеса:Сергей Бабкин поделился новыми фотографиями, которые потрясли его поклонников.

Как известно, Сергей Бабкин – один из представителей украинского шоу-бизнеса, который с легкостью соглашается на кардинальные изменения образа. Платиновый блонд, светлые или розовые волосы – какими только изменениями не удивлял артист. Однако перед Новым годом певец решил внести коррективы в свой образ и сделал другую форму усов, напоминая стиль конца прошлого века.

Вероятно, новый имидж был связан со спектаклем Alice in Wonderland, в котором Сергей Бабкин сыграл со своей очаровательной женой Снежаной. В заметке он рассказал, что успешно выступил на премьере постановки в Харькове, после чего отправился в столицу.

Певец и актер признался, что два дня были у него очень насыщенными, поэтому работа в Киеве напоминает отдых.

"Я всегда был уверен в том, что, когда я приезжаю в Киев – это тяжелая работа, плотный график, я постоянно посещаю различные мероприятия. Но сегодня все наоборот. После двух премьерных напряженных спектаклей Alice in Wonderland, что наконец состоялись в Харькове 10 и 11 декабря, я чувствую приятную и сладкую усталость. Поэтому по сравнению с тем, что произошло в последние два дня в Харькове, сегодня и завтра в Киеве я буду отдыхать ", – поделился Сергей Бабкин.