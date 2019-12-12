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"Горжусь, Маруся!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери

"Горжусь, Маруся!": Оля Полякова похвасталась вокальными данными дочери
19:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:"Королева ночи" Оля Полякова любит делиться с поклонниками частными кадрами из жизни, или же с закулисья концертов.

На днях певица показала, насколько искусно поет ее первенец – 14-летняя Мария Полякова.

Соответствующий ролик появился на инстаграм странице Оли Поляковой. Артистка с гордостью показала, как ее старшая дочь играет на синтезаторе и выполняет собственную версию песни российской вокалистки Елены Швец "Мальчики не плачут". Звезда не скрывала своего восторга, заявив, что имеет достойную замену себе. 

"Растет достойная замена! Качает! Рулит, дает эмоцию! Горжусь, Маруся!" – написала Оля Полякова.

Интересно, что школьница не только демонстрирует сильный вокал в ролике, но и артистичность. Мария Полякова меняет мимику и представляет композицию эмоционально, как настоящая артистка.

 
 
 
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Растёт достойная смена!!! Качает! Драйвует, даёт эмоцию! Горжусь Маруся!!! @mashapolyakova

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Это не первый раз Мария Полякова показывает свои вокальные данные. Ранее девочка делилась в блоге роликом, на котором исполнила песню азербайджанского артиста Jony. В то же время Оля Полякова не скрывает: ее дочь занимается вокалом и прекрасно играет на фортепиано и синтезаторе. Вероятно, 14-летняя Мария планирует в будущем превзойти успех своей звездной мамы, которая с легкостью собирает стадионные концерты.

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Певица, Оля Полякова, Мария Полякова, Певние.
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