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Иванка Трамп поразила довольно пикантным образом

Иванка Трамп поразила довольно пикантным образом
22:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На торжественном приеме дочь американского президента появилась в платье с глубоким декольте.

Пока весь мир готовится к рождественским праздникам, в Белом доме уже начали празднование религиозных дат. 11 декабря первая леди устроила торжественный прием по случаю Хануки. В рамках события Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом. Однако не документ запомнится участникам празднования, а эффектный образ Иванки Трамп, которая приковала внимание всех очевидцев.

В резиденции она появилась в роскошном приталенном платье изумрудного цвета. Наряд политика прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, а декольте в форме трапеции придавало пикантности облику Иванки Трамп. К образу она подобрала туфли на каблуке и лаконичные украшения, которые и завершили look дочери президента.

Интересно, что на празднование Хануки Иванка Трамп пришла в сопровождении своей семьи – мужа Джареда Кушнера, 8-летней дочери Арабелле, 6-летнего сына Джозефа и 3-летнего Теодора.

 
 
 
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#NEW @IvankaTrump, @JaredcKushner & the kids attended a "Second" Hanukkah reception of the evening, in the East Room of the @WhiteHouse in Washington, DC. |December 11, 2019.

Публикация от Ivanka Trump's Family! (@ivankas_family)

В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)

А вот первая леди США предпочла более сдержанный наряд. Мелания Трамп встречала гостей Белого дома в черном платье с рукавами, как в кейпе. Талию известная модница подчеркнула тонким ремнем и выглядела безупречно.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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