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СМИ: Леди Гага вновь начала общаться с бывшим женихом

СМИ: Леди Гага вновь начала общаться с бывшим женихом
08:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кристиан тяжело воспринял расставание с возлюбленной, долго пытался ее найти и постоянно ей писал.

Леди Гага и Кристиан Карино, которые отменили помолвку в феврале 2019 года после двух лет совместной жизни, вновь начали общаться, сообщает Us Weekly. Но чтобы не будоражить поклонников идеей потенциального примирения Леди Гаги и Карино, издание обратилось к источнику из окружения звезд, и оказалось, что бывшая пара вовсе не намерена возобновлять романтические отношения.

Леди Гага снова общается с Кристианом, но как друзья. Ничего такого там не происходит, — заявил инсайдер и добавил, что сейчас певица ни с кем не встречается.

Ходят слухи, что Гага сама порвала с Карино, потому что тот ее часто ревновал. 

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Ранее говорилось о романе Леди Гаги и звукорежиссера Дэна Хортона. Папарацци подловили парочку во время поцелуя. Но позже Гага намекнула на расставание с ним, объявив себя «одинокой женщиной» в одной из публикаций в Instagram в октябре.

С тех пор певицу больше ни с кем не видели, возможно потому, что она ушла в работу над альбомом и новой линейкой косметики.

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Леди Гага, Отношения, Знаменитости, Певица, Артистка.
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