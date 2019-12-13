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СМИ: Приемные сыновья Брэда Питта отказались встречать с ним Рождество

СМИ: Приемные сыновья Брэда Питта отказались встречать с ним Рождество
09:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Рождественские праздники актер проведет с биологическими потомками, а вот усыновленные дети отказались от его приглашения.

Голливудский актер Брэд Питт больше не пытается наладить отношения с бывшей возлюбленной Анджелиной Джоли. Однако общение с детьми для него остается приоритетной задачей.

Как сообщает US Weekly, впервые за последние 3 года религиозный праздник пройдет без надзора представителя Департамента по делам детей и семьи. Да и сама Анджелина Джоли, которая когда-то настаивала на присутствии надзирателя, не будет вмешиваться в этот день. Поэтому Брэд Питт с нетерпением ожидает Рождества и готовится к праздничному ужину.

Известно, что приглашение звездного отца приняли не все потомки. Так, на Рождество в поместье Брэда Питта придут только его биологические дети: 13-летняя Шайло, которая недавно сменила имя на Джон, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Одновременно усыновленные Захара, Мэддокс и Пакс решили провести Рождество с матерью. По словам инсайдеров, Брэд Питт согласился с таким решением и не настаивает на присутствии старших детей на празднике.

"В прошлом году Захара приезжала к нему на Рождество, но теперь он не настаивает на встрече. Он больше не настаивает на том, чтобы Пакс, Мэддокс и Захара приходили. Брэд понимает, что это всех смущает, и решил не форсировать события, потому что дети уже и так через многое пережили", – рассказал инсайдер из близкого окружения голливудского актера.

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Источники добавляют, что первый ребенок Анджелины Джоли, которого она усыновила в браке с Билли Бобом Торнтоном, так и не общается с актером. 18-летний Мэддокс категорически отказывается мириться с Брэдом Питтом, поэтому даже и слушать не стал о его рождественском приглашении. Парень сейчас находится в Сеуле, где изучает биохимию. Однако на праздники он намерен вернуться в Лос-Анджелес и провести время с Анджелиной Джоли. В то же время Брэд Питт, который по документам является одним из опекунов Мэддокса, надеется, что когда-нибудь все изменится.

"Брэд не пытался встретиться с Мэддоксом. Они не общаются... Однако Брэд надеется, что когда Мэддокс повзрослеет, их отношения наладятся", – добавил инсайдер.

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Дети, Кино, Брэд Питт, Актер, Рождество, Приемные дети, Знеаменитости.
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