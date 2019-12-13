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Мелания Трамп в сверкающем платье Celine открыла рождественский бал в Белом доме

Мелания Трамп в сверкающем платье Celine открыла рождественский бал в Белом доме
10:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Торжественное мероприятие прошло в большом фойе Белого дома, которое первая леди украсила новогодней иллюминацией и праздничной елкой.

Первая леди США имеет насыщенный график работы, ведь перед новогодне-рождественскими праздниками ей необходимо устроить серию праздников для политиков и чиновников. После празднования Хануки Мелания Трамп устроила традиционный рождественский бал в Белом доме, на который пришла в роскошном платье и накидке.

Многие американцы критикуют Дональда Трампа за его законы и вектор политики. Однако извечные американские традиции он и его очаровательная жена Мелания беспрекословно соблюдают. Исключением не стал ежегодный бал Конгресса, который пара провела 12 декабря.

Рождественские декорации создали особую атмосферу в зале, что отметили все политики и их семьи, которые были приглашенными гостями супругов. Оценил кропотливую и безупречную работу Мелании и ее муж Дональд Трамп, который во время речи публично поблагодарил первую леди. 

 
 
 
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A beautiful evening at the @WhiteHouse. #CongressionalBall

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Иванка Трамп поразила довольно пикантным образом

Я хочу поздравить Маланью, она выполнила замечательную работу, украсив Белый дом... У нас будет лучший год за последние десятилетия, - отметил Дональд Трамп.

Не меньше поразило и эффектное появление Мелании Трамп на балу. Для вечернего выхода первая леди выбрала белоснежное платье от ливанского дизайнера Reem Acra. Наряд подчеркнул стройную фигуру Мелании, а накидка с драгоценными камнями добавила роскоши образу американской красавицы.

Интересно, что и в 2018 году первая леди красовалась перед гостями в белоснежном наряде. Тогда первая леди Мелания Трамп предпочла блестящее платье от Celine.

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Знаменитости, Стиль, Белый дом, Образ, Наряды, Бал, Мелания Трамп, Рождественский бал, Celine.
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