Мелания Трамп в сверкающем платье Celine открыла рождественский бал в Белом доме

Новости шоу бизнеса:Торжественное мероприятие прошло в большом фойе Белого дома, которое первая леди украсила новогодней иллюминацией и праздничной елкой.

Первая леди США имеет насыщенный график работы, ведь перед новогодне-рождественскими праздниками ей необходимо устроить серию праздников для политиков и чиновников. После празднования Хануки Мелания Трамп устроила традиционный рождественский бал в Белом доме, на который пришла в роскошном платье и накидке.

Многие американцы критикуют Дональда Трампа за его законы и вектор политики. Однако извечные американские традиции он и его очаровательная жена Мелания беспрекословно соблюдают. Исключением не стал ежегодный бал Конгресса, который пара провела 12 декабря.

Рождественские декорации создали особую атмосферу в зале, что отметили все политики и их семьи, которые были приглашенными гостями супругов. Оценил кропотливую и безупречную работу Мелании и ее муж Дональд Трамп, который во время речи публично поблагодарил первую леди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A beautiful evening at the @WhiteHouse. #CongressionalBall Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 12 Дек 2019 в 7:42 PST

Я хочу поздравить Маланью, она выполнила замечательную работу, украсив Белый дом... У нас будет лучший год за последние десятилетия, - отметил Дональд Трамп.

Не меньше поразило и эффектное появление Мелании Трамп на балу. Для вечернего выхода первая леди выбрала белоснежное платье от ливанского дизайнера Reem Acra. Наряд подчеркнул стройную фигуру Мелании, а накидка с драгоценными камнями добавила роскоши образу американской красавицы.

Интересно, что и в 2018 году первая леди красовалась перед гостями в белоснежном наряде. Тогда первая леди Мелания Трамп предпочла блестящее платье от Celine.