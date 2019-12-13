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СМИ: Актриса Аманда Байнс сбежала из реабилитационной клиники

СМИ: Актриса Аманда Байнс сбежала из реабилитационной клиники
11:47 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

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У Аманды Байнс вновь начались темные времена. Скандальная актриса в очередной раз не смогла справиться с наркотической зависимостью и прервала лечение в рехабе.

Согласно СМИ, Байнс просто сбежала из клиники, не поставив в известность ни персонал, ни своих родственников. 

Ранее стало известно, что Аманда бросила дополнительное обучение, после того как в июне окончила колледж моды и дизайна, и последние месяцы абсолютно ничем не занималась. Похоже, безделье опять привело ее на скользкую дорожку. По слухам, актриса собиралась отказаться от опеки матери и лишить ее доступа к своим счетам. В настоящее время Линн Байнс очень переживает, что финансы дочери могут попасть в руки мошенников из-за ее неадекватного состояния.

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Напомним, что летом поклонники некогда одной из самых ярких юных звезд Голливуда вздохнули с облегчением — Аманда наконец поборола тяжелую депрессию и завязала с наркотиками. В сентябре 33-летняя знаменитость возобновила свои учетные записи в Instagram и Twitter. Казалось, что спустя 10 лет актриса вернется к работе и впечатлит фанатов новыми ролями. Но радость была недолгой, а ремиссия — временной.

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Знаменитости, Актриса, Реабилитационная клиника, Клиника, Побег, Аманда Байнс.
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