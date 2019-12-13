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Пятница, 13.12.2019
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"Боже, какая же ты милая": звезда "Друзей" показала детский снимок (Фото)

"Боже, какая же ты милая": звезда "Друзей" показала детский снимок (Фото)
13:21 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Энистон порадовала поклонников новым постов в Instagram.

Американская актриса Дженнифер Энистон продолжает поддерживать статус голливудской красотки, а также подогревать интерес к своей личной жизни.

В этот раз звезда "Друзей" опубликовала милый снимок, на котором видно, как маленькая Энистон сосредоточено смотрит в окно. "Я уверена, что жду снег", - прокомментировала актриса.

На голове у малышки теплая черная шапка, из которой выглядывают вьющиеся волосы.

 
 
 
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California beanie baby ( I'm sure I was wishing for snow ) #TBT

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Как оказалось, в детстве Дженнифер Энистон была довольно пухленьким ребенком, но вначале своей карьеры умелые советы диетологов помогли актрисе стать эталоном женской красоты.

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На официальной странице актрисы в Instagram черно-белая фотография набрала много положительных отзывов, а также более 1,7 миллионов лайков.

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Дженнифер Энистон, Фото, Американская актриса, Детское фото.
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