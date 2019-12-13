"Боже, какая же ты милая": звезда "Друзей" показала детский снимок (Фото)

Американская актриса Дженнифер Энистон продолжает поддерживать статус голливудской красотки, а также подогревать интерес к своей личной жизни.
В этот раз звезда "Друзей" опубликовала милый снимок, на котором видно, как маленькая Энистон сосредоточено смотрит в окно. "Я уверена, что жду снег", - прокомментировала актриса.
На голове у малышки теплая черная шапка, из которой выглядывают вьющиеся волосы.
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California beanie baby ( I'm sure I was wishing for snow ) #TBT
Как оказалось, в детстве Дженнифер Энистон была довольно пухленьким ребенком, но вначале своей карьеры умелые советы диетологов помогли актрисе стать эталоном женской красоты.
На официальной странице актрисы в Instagram черно-белая фотография набрала много положительных отзывов, а также более 1,7 миллионов лайков.