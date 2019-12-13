Дженнифер Лопес зажигательно станцевала со своей 74-летней мамой (Видео)

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес продолжает ездить по городам США в рамках своего грандиозного турне. На одном из выступлений она подготовила для поклонников сюрприз: певица пригласила на сцену свою 74-летнюю маму и вместе с ней станцевала под зажигательные ритмы своего хита.
Соответствующий ролик появился на инстаграм-странице Дженнифер Лопес и сразу же вызвал огромный ажиотаж. Сама же артистка решила с юмором отметить, что именно от мамы ей передалась любовь к танцам и бешеная энергия.
Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ, – с юмором призналась Дженнифер Лопес.
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People ask me where I get my energy from, my drive, my dance moves lol...well now you know...Guadalupe... my mommy... for as long back as I can remember, I can see her dancing, laughing and lighting up every room she was in. she is the definition of youthful and timeless at every age... she loved music and movies and history and musicals and believed in true love... and she put all of that into me... and I am all the better for it. You made me who I am today... you’re 74 today Mommy, Beautiful as ever, alive as ever and still dancing like a teenager...thank you for loving me the way you do, for everything, for being you, there aren’t enough words, I love you forever Happy Birthday you force of nature... #thelupinator
На кадрах видно, как мама артистки Гваделупе Родригес охотно подтанцовывает под песни своей звездной дочери. Неожиданно для всех Джей Ло остановила выступление и пригласила на сцену мать. Гваделупе сначала смутилась, однако через считанные минуты станцевала вместе с певицей, чем вызвала овации в зале. Появление мамы Дженнфер Лопес было не случайным, в тот день она праздновала 74-ый день рождения. Поэтому в конце импровизированного перформанса артистка поздравила ее и подарила торт.
"Сколько себя помню, я вижу, как она танцует, смеется и освещает каждую комнату, в которой была. Она любила музыку, фильмы, истории и мюзиклы и верила в любовь ... И она вложила все это в меня. Ты сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Сегодня тебе 74 Мамочка, ты прекрасна как всегда, живая как всегда и все еще танцуешь как подросток ... Спасибо тебе за любовь ко мне, за все, что ты делаешь. С днем рождения", – трогательно написала Дженнифер Лопес.
Ролик просмотрели более 4 миллионов пользователей сети, около миллиона которых поставили видео лайк. Кроме этого, фанаты артистки устроили своеобразный флэшмоб с поздравлениями, разместив свои пожелания Гваделупе Родригес на странице Джей Ло.