"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Новости шоу бизнеса:В начале октября 2019 года голливудские актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями. У пары родилась девочка.

Как признался Райан Рейнольдс, ребенок получит оригинальное имя от своих звездных родителей.

Голливудский актер стал гостем популярного американского шоу Today, передает The Daily Mail. Главной темой интервью была новая кинолента с участием Райана Рейнольдса – "6 футов под землей". В день премьеры, 13 декабря, в сети опубликовали фрагменты из шоу, в которых голливудский "Дэдпул" открыл немало секретов своей личной жизни.

Обычно Райан Рейнольдс избегает вопросов о воспитании детей и их досуге. Такого же правила придерживается и его жена Блейк Лайвли. Поэтому рассказ актера о новорожденной дочери привлек внимание всех поклонников супругов. В частности, в сети удивились, что пара спустя месяц так и не определилась с именем младенца. На это Райан Рейнольдс ответил, что с любимой ищет особое имя, что все восприняли как шутку.

"Мы до сих пор не придумали имя. Мы хотим быть оригинальными, поэтому все буквы в ее имени будут невыразимыми. Хочу, чтобы в ее жизни ей было с чем бороться", – рассказал Рейнольдс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@people) 12 Дек 2019 в 3:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@vancityreynolds) 25 Авг 2019 в 9:30 PDT

Кроме этого, актер добавил, что в восторге от отцовства. С Блейк Лайвли он уже воспитывает 4-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес. Рейнольдс не скрывает, что иногда им бывает очень сложно с тремя маленькими отпрысками, однако все заботы забываются, когда звездные родители видят своих дочерей.

"Мне нравится моя жизнь. Я люблю своих детей. Знаю, что не принято об этом говорить. С тремя девочками бывает трудно", – добавил он.

Как известно, о третьем ребенке пара сообщила на красной дорожке премьеры фильма "Покемон. Детектив Пикачу" в Нью-Йорке. Произошло это в начале мая 2019 года. Уже в октябре Блейк Лайвли родила девочку, однако никаких деталей супруги решили не разглашать.