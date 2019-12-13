В преддверии Рождества: Hugo Boss снял праздничный ролик в Киеве (Фото, Видео)

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Пятница, 13.12.2019
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19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Немецкий бренд одежды на днях опубликовал рекламное видео. Съемки проходили в Киеве еще в марте.

Совместная работа с украинской командой студии "Radioaktive Film" имеет название "Не могу дождаться Рождества" и рекламирует линейку новых ароматов.

Съемки ролика "Can’t Wait For Christmas" проходили в одной из столичных студий.

К процессу привлекли известных блогеров, каждый из которых символизировал и лично характеризовал определенный аромат из новой линейки духов.

 
 
 
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Публикация от  (@radioaktivefilm)

Соорганизаторы видеоработы украинская продакшн-студия "Radioaktive Film" сообщают, что ролик снимали еще в марте. К работе также присоединилась парижская компания "Stink".

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Напомним, что вчера легендарный рэпер Stormzy представил видеоклип на песню "AUDACITY", съемки которого тоже проходили в столице. Для впечатляющих сцен исполнитель выбрал промышленные районы вблизи станции метро Выдубичи.

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Все по теме:

Киев, Реклама, Журнал, Ролик, Hugo Boss, Radioaktive Film, Рождественская реклама, Немецкий бренд одежды.
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